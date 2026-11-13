No es una visa ni un formulario tradicional: es una autorización electrónica que se solicita por internet (Fuente: Shutterstock / EFE).

La autorización ESTA, vinculada al llamado Programa de Exención de Visa, es un permiso otorgado por el gobierno de Estados Unidos. Permite viajes de turismo o negocios por hasta 90 días, pero no está disponible para cualquier extranjero, sino solo para los ciudadanos de un grupo de 42 países, y en América Latina el único que forma parte del programa es Chile.

Qué es el ESTA

ESTA son las siglas, en inglés, de Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje. No es una visa ni un formulario tradicional: es una autorización electrónica que se solicita por internet y que determina si una persona reúne las condiciones para viajar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program o VWP). Reemplaza al trámite de la visa, pero únicamente para quienes califican.

A quiénes les sirve

El ESTA solo pueden usarlo los ciudadanos de los países que integran el Programa de Exención de Visa, que hoy son 42. Uno por uno, estos son:

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

República de Corea

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos (los ciudadanos de Curazao, Bonaire, San Eustaquio, Saba y San Martín no pueden viajar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa si solicitan la admisión con pasaportes de estos países)

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Catar

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza

Taiwán (se refiere únicamente a las personas que tienen derecho de residencia permanente sin restricciones en Taiwán y poseen un pasaporte electrónico con un número de identificación personal)

Reino Unido (ciudadanos británicos que tienen derecho de residencia permanente sin restricciones en el Reino Unido: Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, las Islas del Canal y la Isla de Man)

El ESTA solo pueden usarlo los ciudadanos de los países que integran el Programa de Exención de Visa, que hoy son 42. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué permite y qué no

El ESTA habilita estancias de hasta 90 días por viaje, con fines de turismo, negocios o tránsito hacia otro país. No permite trabajar para un empleador estadounidense ni cobrar un sueldo de una fuente en EE.UU., tampoco estudiar con fines académicos formales, y no se puede extender la estadía ni cambiar a otra categoría migratoria una vez en el país.

La autorización permite viajar y presentarse en un puerto de entrada, pero la decisión final sobre la admisión la toma el oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el momento de llegar. Es decir, es un permiso para viajar, no una entrada asegurada.

Los requisitos para tramitarlo

Para solicitar el ESTA, en términos generales, hace falta: