La autorización ESTA, vinculada al llamado Programa de Exención de Visa, es un permiso otorgado por el gobierno de Estados Unidos. Permite viajes de turismo o negocios por hasta 90 días, pero no está disponible para cualquier extranjero, sino solo para los ciudadanos de un grupo de 42 países, y en América Latina el único que forma parte del programa es Chile.
Qué es el ESTA
ESTA son las siglas, en inglés, de Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje. No es una visa ni un formulario tradicional: es una autorización electrónica que se solicita por internet y que determina si una persona reúne las condiciones para viajar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program o VWP). Reemplaza al trámite de la visa, pero únicamente para quienes califican.
A quiénes les sirve
El ESTA solo pueden usarlo los ciudadanos de los países que integran el Programa de Exención de Visa, que hoy son 42. Uno por uno, estos son:
- Andorra
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Brunéi
- Chile
- Croacia
- República Checa
- Dinamarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- Irlanda
- Israel
- Italia
- Japón
- República de Corea
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Mónaco
- Países Bajos (los ciudadanos de Curazao, Bonaire, San Eustaquio, Saba y San Martín no pueden viajar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa si solicitan la admisión con pasaportes de estos países)
- Nueva Zelanda
- Noruega
- Polonia
- Portugal
- Catar
- San Marino
- Singapur
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Suecia
- Suiza
- Taiwán (se refiere únicamente a las personas que tienen derecho de residencia permanente sin restricciones en Taiwán y poseen un pasaporte electrónico con un número de identificación personal)
- Reino Unido (ciudadanos británicos que tienen derecho de residencia permanente sin restricciones en el Reino Unido: Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, las Islas del Canal y la Isla de Man)
Qué permite y qué no
El ESTA habilita estancias de hasta 90 días por viaje, con fines de turismo, negocios o tránsito hacia otro país. No permite trabajar para un empleador estadounidense ni cobrar un sueldo de una fuente en EE.UU., tampoco estudiar con fines académicos formales, y no se puede extender la estadía ni cambiar a otra categoría migratoria una vez en el país.
La autorización permite viajar y presentarse en un puerto de entrada, pero la decisión final sobre la admisión la toma el oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el momento de llegar. Es decir, es un permiso para viajar, no una entrada asegurada.
Los requisitos para tramitarlo
Para solicitar el ESTA, en términos generales, hace falta:
- Ser ciudadano o nacional de uno de los 42 países del Programa de Exención de Visa.
- Contar con un pasaporte electrónico (con chip, legible por máquina) válido, que siga vigente durante toda la estadía.
- Viajar por turismo, negocios o tránsito, por un máximo de 90 días.
- Completar la solicitud en línea respondiendo las preguntas de elegibilidad (antecedentes penales, historial migratorio y de viajes, entre otras).
- Tener un correo electrónico válido, un medio de pago y los datos de contacto en EE.UU.
- Presentar una solicitud por cada viajero, incluidos los bebés.