Trabajadores hallaron un tesoro con unos 50 lingotes y 4,000 monedas de oro valorado en 9 millones de euros en una pared en Bélgica.

Trabajadores de la construcción encontraron lingotes de oro y miles de monedas ocultos detrás de una pared durante una obra de renovación en Bélgica. El descubrimiento ocurrió mientras instalaban una tubería en el sótano de un antiguo edificio de Sint-Gillis-bij-Dendermonde, donde apareció un tesoro cuyo valor estimado alcanza los 9 millones de euros.

La Fiscalía de Flandes Oriental confirmó el hallazgo y abrió una investigación para determinar su procedencia, establecer si está relacionado con alguna actividad ilegal y resolver quién tiene derecho a reclamarlo.

¿Cómo encontraron los lingotes de oro escondidos en la pared?

Según informó TV Oost, el descubrimiento ocurrió el martes 11 de agosto de 2026, durante los trabajos de renovación de un inmueble ubicado en Sint-Gillis-bij-Dendermonde, una localidad de la provincia de Flandes Oriental, Bélgica.

Los obreros pertenecían a la empresa constructora De Brandt, de Baasrode. Mientras realizaban tareas para instalar nuevas tuberías de saneamiento, encontraron un cofre oculto dentro de una pared del sótano. En su interior había lingotes de oro, piezas de oro y miles de monedas .

Uno de los trabajadores que participó del hallazgo era Kobe, un estudiante de 18 años que realizaba un empleo de verano. “Primero pensé que eran monedas de un euro. Pero después vimos también un lingote de oro. Entonces supimos que se trataba de algo mucho más grande”, contó a medios locales.

La Justicia belga investiga la procedencia de un tesoro de 9 millones de euros hallado en una pared, valuado en 50 lingotes y miles de monedas. Fuente: Policía Local de Sint-Gillis-Dendermonde

¿Cuánto vale el tesoro encontrado en Bélgica?

El valor estimado de los objetos encontrados ronda los 9 millones de euros. De acuerdo con las primeras coberturas, el tesoro incluye alrededor de 50 lingotes de oro y unas 4,000 monedas.

Los trabajadores avisaron inmediatamente a la empresa responsable de la obra y posteriormente intervino la Policía Local de Dendermonde, que tomó los objetos bajo custodia.

El oro fue trasladado a una instalación de alta seguridad en Bruselas, donde permanece mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades todavía deben establecer su procedencia y verificar si existe alguna relación con actividades delictivas.

La Justicia no sabe a quién le pertenece el oro: la hipótesis sobre su verdadero dueño

La Fiscalía de Flandes Oriental confirmó que todavía no pudo determinar quién escondió el tesoro ni a quién pertenece legalmente.

La fiscal Hanne Ollevier explicó la situación a TV Oost con una declaración que resume el principal interrogante del caso: “Por el momento no se sabe de dónde procede el oro ni a quién pertenece legalmente”.

Una de las hipótesis apunta a que las piezas podrían haber pertenecido a la familia Van Assche, vinculada a una antigua cervecería que funcionaba en el lugar. El historiador local Piet Buyse relacionó el posible ocultamiento con la desconfianza hacia los bancos durante las décadas posteriores a la crisis de 1929.

Sin embargo, esta explicación no fue confirmada. Además, algunos lingotes tienen inscripciones con fechas de fabricación de 1957 y 1960, por lo que todavía no se conoce cuándo fueron escondidos.

¿Quién puede reclamar los 9 millones de euros encontrados?

El edificio donde apareció el tesoro pertenece actualmente a CAW Oost-Vlaanderen, una organización que brinda asistencia social. Anteriormente, el inmueble había pertenecido a la familia Van Assche y luego pasó a manos de una institución religiosa.

La titularidad del edificio no significa que la organización sea automáticamente dueña del oro. De hecho, al menos cinco personas se presentaron ante la Policía para reclamar el tesoro, aunque ninguna había acreditado públicamente su derecho sobre las piezas.

Según la legislación belga, el propietario original dispone de un plazo de cinco años para reclamar un tesoro encontrado. Si no aparece un dueño legítimo, pueden entrar en juego las disposiciones civiles que regulan los hallazgos en propiedades ajenas.

Por ahora, los lingotes y las monedas continúan bajo custodia de las autoridades. La investigación deberá determinar si existe un propietario legítimo, si el oro tiene un origen ilícito y quién podrá recibir finalmente la fortuna.