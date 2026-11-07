Desde ahora México se suma a sus vecinos Canadá y Estados Unidos como una nación legible para viajar con e-visa al Reino de Arabia Saudita.

Una gran noticia para los mexicanos fue anunciada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la embajada de Arabia Saudita en México. Desde ahora, el Reino de Arabia Saudita incluyó a México en la lista de los países a elegibles para obtener la visa de turista de forma electrónica o bien al arribo al país árabe.

“El Reino amplía el alcance de la visa de turista a nuevos países”, dice el anuncio de la Embajada de Arabia Saudita en México. Esto significa que ya los mexicanos con pasaporte ordinario podrán solicitar por los canales habilitados por el Reino de Arabia Saudita el permiso o la e-visa para entrar al país.

Ahora mexicanos podrán viajar con e-visa a Arabia Saudita: vistar amigos y asistir a eventos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Estos son cuatro ejemplos de lo que podrán hacer los mexicanos con este acceso

Ahora el Reino de Arabia Saudita le abre las puertas de su país a los mexicanos, demostrando así su confianza con el pueblo mexicano al facilitar el ingreso como turistas.

Con la visa de turistas para el Reino de Arabia Saudita, los mexicanos podrán realizar, entre otras cosas, los siguientes cuatro propósitos de visita:

Visitar a familiares y amigos

Asistir a exposiciones y conferencias

Realizar los ritos de la Umrah

Asistir a eventos

“Como parte de las facilidades que el Reino de Arabia Saudita ofrece a los visitantes de diversos países del mundo, varios países amigos, entre ellos los Estados Unidos Mexicanos, se han incorporado a la lista de países elegibles para obtener la visa de turista de manera electrónica o a su llegada a uno de los puntos de entrada al Reino”, informó la Embajada arabica.

México se suma a países del continente como Canadá, Estados Unidos, Panamá, Bahamas, Barbados, entre otros, que son elegibles para la e-visa para entrar al Reino de Arabia Saudita.

El Reino de Arabia Saudita amplía el alcance de visita a turistas mexicanos. Embajada de Arabia Saudita

Una oportunidad clave para impulsar el turismo y las relaciones bilaterales

La inclusión de México en este esquema representa un paso significativo para profundizar la integración cultural y comercial entre ambas naciones.

Al eliminar las barreras burocráticas previas, los viajeros mexicanos contarán con un proceso ágil y predecible que incentiva el intercambio cultural, el turismo de negocios y la participación en foros internacionales de alto nivel en la península arábiga.

Asimismo, esta apertura facilita el acceso de los viajeros a sitios de gran valor histórico, patrimonio de la humanidad y desarrollos turísticos de vanguardia impulsados bajo la estrategia Visión 2030 del Reino.

Para el sector turístico y corporativo de México, la medida simplifica la logística de viajes y abre una puerta directa para explorar oportunidades de inversión y colaboración en la región de Oriente Medio.

Mexicanos podrán hacer turismo con e-visa en Arabia Saudita todo ello de conformidad con las normas, reglamentos e instrucciones aplicables. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuánto cuesta la visa y qué incluye el pago?

El trámite oficial para la e-Visa se realiza a través del portal autorizado visa.visitsaudi.com y tiene un costo de 535 riyales saudíes (SAR), lo que equivale a aproximadamente 142 USD o 2,700–2,800 pesos mexicanos.

Ahora bien, la visa a la llegada en los puntos de entrada del Reino asciende a 480 SAR (~128 USD).

Cabe destacar que ambos precios oficiales representan un paquete integral: no solo cubren el procesamiento del permiso de entrada múltiple con vigencia de un año, sino que incluyen obligatoriamente el seguro médico de viaje con cobertura de emergencia nacional en Arabia Saudita y los impuestos correspondientes (VAT).