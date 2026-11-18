A través de su página oficial, el Departamento de Estado establece una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes durante los controles migratorios.

Cuando un pasaporte vence, pero todavía tiene una visa estadounidense vigente, pueden surgir dudas sobre cómo utilizar ese documento para viajar. Aunque es necesario tramitar un nuevo pasaporte, esto no significa que se deba solicitar otra visa ni trasladar la anterior al documento actualizado .

A través de su página oficial, el Departamento de Estado establece una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes durante los controles migratorios. Además, existen determinadas circunstancias en las que las autoridades pueden revocar una visa americana, incluso antes de que llegue su fecha de vencimiento.

¿Por qué no se debe arrancar la visa de un pasaporte vencido para pegarla en uno nuevo?

Según el apartado 9 FAM 403.11 (Manual de Asuntos Exteriores) del Departamento de Estado, uno de los motivos que pueden justificar la revocación de una visa es que esta haya sido retirada físicamente del pasaporte en el que fue expedida.

La visa estadounidense debe permanecer adherida al pasaporte original. Por eso, no se debe despegar, recortar ni trasladar a otro documento cuando el pasaporte haya vencido.

Cualquier intento de retirarla puede dañarla y provocar que pierda su validez. Además, tener un pasaporte vencido no significa necesariamente que la visa estadounidense también haya perdido su vigencia.

Revocarán todas las visas de los extranjeros que las arranquen del pasaporte para pegarlas en otro nuevo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué recomiendan hacer para evitar inconvenientes cuando el pasaporte en el que se encuentra la visa ya no está vigente?

El Departamento de Estado recomienda conservar el pasaporte vencido con la visa y viajar con ambos documentos: el anterior, en el que se encuentra adherida la visa, y el nuevo, que debe estar vigente.

Para poder utilizar esta alternativa, se deben cumplir tres condiciones:

La visa estadounidense debe continuar vigente.

No debe presentar daños ni haber sido alterada.

Ambos pasaportes deben haber sido emitidos por el mismo país.

Al llegar a Estados Unidos, un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) verificará la visa del pasaporte anterior. Si autoriza el ingreso, colocará el sello de admisión en el pasaporte nuevo, acompañado de la anotación “VIOPP” (Visa in Other Passport), que indica que la visa se encuentra en otro pasaporte.

¿Cuándo pueden revocarte la visa americana?

De acuerdo con el apartado 9 FAM 403.11, existen distintas circunstancias que pueden justificar la revocación de una visa: