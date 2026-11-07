El mercado automotriz en México atraviesa un ciclo estratégico de renovación. Con los SUV convertidos en una de las carrocerías de mayor peso en las ventas nacionales y Nissan al frente del mercado mexicano, la electrificación se ha convertido en otro terreno de competencia para las armadoras.

Pero el salto hacia nuevas tecnologías no necesariamente comienza con un enchufe. Entre los vehículos tradicionales de gasolina y los eléctricos a batería existe un abanico cada vez más amplio de alternativas, y ahí es donde Nissan Kicks Play e-POWER 2026 busca hacerse un espacio.

Su argumento principal está debajo del cofre. A diferencia de un vehículo convencional, la tecnología e-POWER utiliza un motor eléctrico para impulsar las ruedas, mientras un motor de gasolina funciona como generador para producir la energía necesaria para alimentar la batería.

En otras palabras, utiliza gasolina, pero no necesita conectarse a una estación de carga.

La fórmula busca resolver uno de los dilemas de los conductores interesados en dar un paso hacia la electrificación, pero que todavía no quieren depender de un cargador en casa o de la infraestructura pública para realizar sus recorridos cotidianos.

¿Cómo funciona Nissan Kicks e-POWER?

La diferencia fundamental está en cómo llega la energía a las ruedas. En Nissan Kicks Play e-POWER, la propulsión depende del motor eléctrico, mientras que el motor de gasolina de 1.2 litros genera la electricidad para mantener alimentada la batería.

Ese planteamiento la diferencia tanto de un vehículo exclusivamente de gasolina como de un eléctrico que necesita conectarse a la red para recuperar energía.

Interior Nissan Kicks e-POWER Empresa

Nissan anuncia comercialmente para Kicks Play e-POWER 134 caballos de fuerza y 207 lb-pie de torque. Más que la cifra de potencia, el torque y la forma en que éste se entrega son parte central de su propuesta, debido a la respuesta característica de la propulsión eléctrica.

El sistema incorpora además e-STEP, una función que permite utilizar el acelerador tanto para ganar velocidad como para desacelerar al levantar el pie. A ello se suma el frenado regenerativo, que recupera parte de la energía cinética durante las desaceleraciones para recargar la batería.

El resultado es una propuesta particular dentro de la transición energética del automóvil: no elimina la gasolina de la ecuación, pero tampoco obliga al conductor a incorporar la recarga mediante un enchufe a su rutina.

Tres versiones de Nissan Kicks Play e-POWER

Nissan Kicks Play e-POWER 2026 se comercializa en México en tres niveles de equipamiento: Advance, Exclusive y Platinum.

La versión Advance funciona como puerta de entrada a la gama e incorpora, entre otros elementos, cuadro de instrumentos TFT de 7 pulgadas, nuevo selector de marcha con iluminación, espejos laterales eléctricamente abatibles, e-STEP y aire acondicionado automático.

La Exclusive eleva principalmente el nivel de confort, con asientos forrados en piel con materiales que pueden incluir componentes sintéticos, sistema de audio de seis bocinas, faros de niebla LED, luces automáticas y ventanas de privacidad en puertas traseras y cajuela.

Parte trasera Nissan Kicks e-POWER Empresa

En la parte superior se encuentra la Platinum, donde la apuesta se mueve hacia la seguridad y las asistencias a la conducción. Entre sus tecnologías están Frenado Inteligente de Emergencia con Detección de Peatones, Control Crucero Inteligente, Alerta de Abandono de Carril, Alerta de Tráfico Cruzado y Sistema de Cambio de Intensidad de Luz.

La gama también contempla elementos como rines de aluminio de 17 pulgadas, faros LED, pantalla táctil compatible con Apple CarPlay y Android Auto y seis bolsas de aire, aunque el equipamiento varía dependiendo de la versión.

¿Cuánto cuesta Nissan Kicks Play e-POWER 2026?

La escalera de precios es relativamente corta entre las tres versiones.

Nissan Kicks Play e-POWER Advance tiene un precio de lista de MXN $616,990, mientras la versión Exclusive se ubica en MXN $627,990 y la Platinum alcanza MXN $651,990.

Esto significa que pasar de Advance a Exclusive implica desembolsar MXN $11,000 adicionales, mientras que el salto desde Exclusive hasta Platinum supone otros MXN $24,000.