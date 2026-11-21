Confirman 13.000 años de antigüedad para Yotzin, el esqueleto humano hallado durante las obras del AIFA en Santa Lucía.

Dos análisis para calcular la antigüedad de una muestra ósea en laboratorios de Bélgica y Estados Unidos arrojaron 13.000 años de antigüedad para el esqueleto humano Yotzin, hallado en 2021 durante las obras de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía, Estado de México, centro del país.

Esta estimación cronológica lo sitúa como “uno de los 23 ejemplares más antiguos de la Cuenca de México y dentro de los primeros pobladores de América”, indicó este viernes el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México en un comunicado.

otzin, hallado en el AIFA, es uno de los 23 ejemplares más antiguos de la Cuenca de México y pertenece a los primeros pobladores de América. Fuente: INAH

La datación obtenida, explicó el organismo, se dio por dos métodos de análisis en laboratorio: ISOTOPIQ AGING INC, una empresa de medicina forense en Bélgica, analizó el colágeno endógeno y obtuvo una estimación de antigüedad de 13.087 a 12.987 años antes del presente (a.p.).

Y el Centro para la Aplicación de Estudios Isotópicos de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, analizó la bioapatita y estimó una antigüedad de entre 12.050 a 11.700 a.p.

INAH confirmó que el esqueleto de Yotzin es de un humano que vivió en la Cuenca de México

Con ello, indicó el INAH, se corrobora que este ejemplar es uno de los 23 esqueletos humanos más antiguos de la Cuenca de México, “el cual perteneció a un individuo que los registros ubican entre los primeros pobladores de América”, a finales del Pleistoceno y principios del Holoceno, con un rango, por ambos métodos, de 13.087 a 11.700 años a.p.

studiado en la Sección de Bioarqueología del INAH. Fuente: INAH

La institución relató que el esqueleto de Yotzin fue el último en ser analizado por el antropólogo físico Arturo Talavera González, de las cuatro colecciones osteológicas que llegaron, entre 2022 y 2023, a la Sección de Bioarqueología de la Dirección de Salvamento Arqueológico (DSA) del INAH desde el AIFA, las otras tres son: Tlatel 7, Xaltocan y Sin Cuadrícula 5.

“Ninguna de las tres poblaciones se parece entre sí, pero las características de Yotzin son únicas”, afirmó Talavera, razón por la que lo bautizaron con ese nombre, que en náhuatl significa “único”.

“Es un esqueleto con mucha masa ósea, tremendamente robusto y de 1,75 metros de altura. Sin duda, un cazador acostumbrado a caminar largas distancias y a entrar en combate”, apuntó.

Robusto y de 1,75 metros: así era Yotzin, el cazador precerámico de 13.000 años descubierto junto a fauna del Pleistoceno en el Edomex. Fuente: INAH

Así vivía Yotzin: dientes desgastados por raíces y hallado junto a mamuts

La muestra analizada, precisó el INAH, fue extraída del tercer molar, y durante un tiempo, Yotzin fue revisado por la odontóloga Sandra López Flores, quien confirmó el desgaste de los dientes y la ausencia total de caries.

Al respecto, Talavera explicó que el desgaste dental de los cazadores-recolectores precerámicos se debía a que masticaban raíces y cortezas duras y usaban los dientes como una “tercera mano” para ablandar pieles y cortar o triturar fibras vegetales.

El hallazgo de los restos de Yotzin tuvieron lugar en el AIFA hace cinco años

El esqueleto fue descubierto en 2021 en el lado noroeste del AIFA por el arqueólogo Israel Peña, agregó el INAH.

Los restos de Yotzin fueron encontrados en “estratos de tierra asociados con fauna del Pleistoceno tardío, principalmente mamuts y camellos prehistóricos, cuyos fósiles presentan la misma tonalidad negra o café oscuro que los huesos de Yotzin”, detalló.

Análisis de Bélgica y EE. UU. dataron a Yotzin entre 13.087 y 11.700 años antes del presente tras estudiar una muestra de su tercer molar. Fuente: INAH

En la excavación, precisó, “no se encontró ninguna ofrenda o artefacto”, y el registro incluyó dibujos de planta, corte y perfiles, cédulas de entierro y fotografías.

Talavera puntualizó que la Universidad de Burgos (España) podría tener los resultados del estudio genómico del esqueleto en el primer trimestre de 2027.

Finalmente, destacó que conocer de dónde viene y su linaje podría dar nuevas luces sobre las migraciones en América, pues el cráneo de Yotzin es distinto a los de la región: “Es alargado, como los de las poblaciones del norte de México, como los pericúes”, indicó.

Fuente: EFE.