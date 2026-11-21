La preparación de esta infusión lleva pocos minutos y requiere pocos ingredientes.

La combinación de cáscara de limón, canela y jengibre se popularizó como una infusión casera a la que se le atribuyen distintos beneficios para la salud. Desde favorecer la digestión hasta contribuir al control de la glucosa y reducir la inflamación, sus ingredientes contienen compuestos naturales que despertaron el interés de la comunidad científica.

Aunque no existen suficientes investigaciones clínicas que hayan evaluado la mezcla de los tres ingredientes hervidos en agua, sí hay estudios en personas que analizaron algunas de sus propiedades por separado. Entre ellos se destacan:

2022: Jengibre de consumo oral y salud humana, The American Journal of Clinical Nutrition, Jengibre de consumo oral y salud humana, publicado en

2023: Revisión exploratoria de la evidencia clínica sobre los beneficios para la salud de las dosis culinarias de hierbas y especias para la prevención y el tratamiento del síndrome metabólico, Nutrients, Revisión exploratoria de la evidencia clínica sobre los beneficios para la salud de las dosis culinarias de hierbas y especias para la prevención y el tratamiento del síndrome metabólico, publicado en

2024: El efecto de dosis terapéuticas de especias culinarias en el síndrome metabólico: un ensayo controlado aleatorio, Nutrients. El efecto de dosis terapéuticas de especias culinarias en el síndrome metabólico: un ensayo controlado aleatorio, publicado en

El jengibre es uno de los ingredientes de la preparación que cuenta con mayor respaldo científico. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los resultados de estos estudios muestran posibles efectos favorables sobre determinados indicadores metabólicos, la inflamación y algunos síntomas digestivos. Sin embargo, también advierten que los beneficios dependen de las cantidades consumidas, la forma de preparación y las características de cada persona.

¿Qué beneficios tiene hervir cáscara de limón, canela y jengibre juntos?

La mezcla contiene distintos compuestos bioactivos que fueron investigados por sus posibles propiedades:

Antioxidantes

Antiinflamatorias

Metabólicas

Por ese motivo, la preparación suele recomendarse como una bebida natural para incorporar a la alimentación cotidiana. Sin embargo, existe una diferencia importante entre los beneficios estudiados de forma individual y los efectos de consumirlos juntos.

A partir de la evidencia disponible, se pueden distinguir algunos aspectos:

Actividad antioxidante: los tres ingredientes contienen sustancias de interés por su actividad antioxidante, aunque no está demostrado qué efecto tiene la combinación sobre el organismo.

Digestión y náuseas: el jengibre cuenta con evidencia clínica para determinados síntomas digestivos, especialmente las náuseas.

Control de la glucosa: la canela y el jengibre fueron estudiados por sus posibles efectos sobre los niveles de azúcar en sangre.

Inflamación: algunas investigaciones encontraron cambios favorables en determinados marcadores inflamatorios, aunque los resultados todavía no permiten asegurar un efecto terapéutico de la infusión.

Salud cardiovascular: existen estudios sobre posibles mejoras en el colesterol y otros indicadores metabólicos, pero no se comprobó que esta bebida prevenga enfermedades cardiovasculares.

En consecuencia, puede ser una alternativa para hidratarse y sumar sabor a la alimentación, pero no debe considerarse un remedio para tratar enfermedades ni una bebida con propiedades medicinales comprobadas.

¿Cómo preparar la infusión de cáscara de limón, canela y jengibre?

Para elaborar esta bebida se pueden utilizar ingredientes frescos y agua caliente.

El paso a paso para elaborar esta mezcla es:

Lavar bien un limón y retirar su cáscara, procurando evitar la mayor cantidad posible de la parte blanca. Cortar entre dos y tres rodajas de jengibre fresco. Colocar los ingredientes en una olla con aproximadamente un litro de agua. Agregar una rama de canela. Llevar a hervor y dejar cocinar a fuego bajo durante unos 5 a 10 minutos. Apagar el fuego, dejar reposar unos minutos y colar antes de servir.

Se puede consumir caliente o fría, según la preferencia. Conviene utilizar cáscaras de limones bien lavados y evitar agregar grandes cantidades de azúcar.

Qué concluye la ciencia sobre esta bebida

La cáscara de limón, la canela y el jengibre contienen compuestos naturales que despertaron el interés de la investigación científica. En particular, el jengibre cuenta con evidencia clínica sobre su efecto en las náuseas y algunos tipos de dolor, mientras que la canela y el jengibre fueron estudiados por su posible contribución al control de la glucosa y determinados indicadores metabólicos.

La infusión puede incorporarse como parte de una alimentación variada y equilibrada. La evidencia apunta a que los resultados dependen de la dosis, la frecuencia de consumo y el contexto general de alimentación y hábitos saludables.