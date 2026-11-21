El operativo militar dio con la captura de otros integrantes de la organización, entre ellos Germán N (a) "Serafín" y José N.

Fuerzas militares mexicanas capturaron la noche del viernes al presunto narcotraficante Fausto Isidro, conocido como el “Chapo Isidro”, uno de los más buscados por el FBI de Estados Unidos, así como a otros dos líderes de su organización luego de un amplio operativo en el estado de Sinaloa, informó el Ministerio de Defensa.

Isidro es señalado como el jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, de acuerdo a la información publicada por el ministerio en X.

La detención del Chapo Isidro: Jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva”, se logró por el trabajo de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército (Murciélagos), en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Fuente: Secretaría de Defensa México

El Chapo Isidro es buscado por el FBI y tiene orden de extradición a Estados Unidos

El detenido “cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud, y una orden de extradición a EEUU por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense”, señaló el ministerio.

En el operativo también fueron detenidos Germán N (a) “Serafín”, segundo al mando de esa organización y a José N, operador financiero, detalló.

“Confirmada la identidad de los detenidos, se procedió a su evacuación a la Ciudad de México, en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes”, agregó.

El operativo para la captura de Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro” derivó en nbloqueos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato. Fuente: Secretaría de Defensa México

La captura de el Chapo Isidro se logró gracias a una trabajo de inteligencia entre México y Estados Unidos

El ministerio explicó que el operativo en el municipio de Guasave se derivó de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Estados Unidos, con fuerzas especiales de la Guardia Nacional y el Ejército.

El FBI ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por Fausto Isidro Meza-Flores, de 44 años.

“Chapo Isidro cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud, y una orden de extradición a los E.U.A. por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense; además, se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el F.B.I.“, Informó el Gobierno de México por medio de la Secretaría de Defensa.

Fuente: Reuters / Fabián Cambero.