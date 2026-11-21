Según el Departamento de Estado, tener una visa estadounidense en un pasaporte vencido no quiere decir que se necesite tramitar un nuevo visado. El organismo permit usar el documento siempre que se cumplan determinadas condiciones y se presente junco con un pasaporte válido.
Esta alternativa tiene requisitos especificos que los viajeros deben conocer antes de organizar su viaje. Además, el organismo advierte sobre ciertas prácticas que pueden invalidar la visa o generar inconvenientes al momento de presentarse ante las autoridades migratorias.
¿Se puede viajar a Estados Unidos con una visa vigente en un pasaporte vencido?
El Departamento de Estado estabece que una visa de viaje puede seguir siendo válida aunque el pasaporte en el que fue fue emitida haya vencido. Por lo tanto, los extranjeros que se encuentren en esta situación no necesitan solicitar un nuevo visado únicamente por haber renovado su documento de viaje.
Para usarla se deben cumplir con tres condiciones: estar vigente, sin daños y que se corresponda con el morivo principal del viaje.
¿Qué recomienda evitar el Departamento de Estado al utilizar una visa de un pasaporte vencido?
El organismo estadounidense advierte que los viajeros no deben intentar despegar la visa del pasaporte vencido para trasladarla al nuevo documento. Aunque se trate de un visado que todavía se encuentre dentro de su periodo de vigencia, retirarlo del pasaporte original provocará que pierda su validez.
Por este motivo, quienes renueven su pasaporte deben conservar el documento anterior si contiene una visa estadounidense vigente. El visado debe permanecer en el pasaporte en el que fue emitido para poder utilizarse junto con el nuevo documento de viaje.
¿Cómo se debe viajar cuando la visa está vigente, pero el pasaporte venció?
Las personas que tengan una visa estadounidense vigente en un pasaporte vencido deberán viajar con ambos documentos. El pasaporte anterior, donde se encuentra el visado y el nuevo, que debe estar vigente. Además, los dos pasaportes deben haber sido emitidos por el mismo país.
Al llegar a un puerto de entrada de Estados Unidos, como un aeropuerto o a un paso fronterizo terrestre, un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) verificará la visa del documento anterior.
Si se autoriza el ingreso, colocará el sello de admisión en el pasaporte nuevo junto con la anotación VIOPP (Visa In Other Passport), que identifica que el visado se encuentra en otro pasaporte.