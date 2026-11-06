Conocer el calendario de cierres bancarios en México es fundamental para organizar pagos, depósitos y otros trámites financieros sin inconvenientes.

Bancos suspenderán la atención al público el próximo lunes 16 de noviembre a nivel nacional, en el marco del calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Durante esa jornada, las sucursales permanecerán cerradas y no se podrán realizar trámites de manera presencial.

Frente al cierre de las sucursales, los clientes podrán continuar operando a través de cajeros automáticos y plataformas de banca digital. La suspensión también incluirá a las dependencias ubicadas en centros comerciales y tiendas de autoservicio.

Las sucursales no solo dejan de atender durante los feriados nacionales, sino también en jornadas establecidas por la CNBV. Shutterstock

No obstante, habrá una excepción al cierre de bancos por la celebración a la Revolución Mexicana: una institución mantendrá su actividad habitual, como ocurre cada feriado.

¿Qué días van a estar cerrados los bancos en México?

La CNBV establece cada año el calendario oficial de jornadas inhábiles para las entidades financieras. Por lo general, estas fechas coinciden con los feriados nacionales y otras conmemoraciones. Entre los principales días en los que los bancos suspenden la atención en sucursales se encuentran:

1 de enero: celebración de Año Nuevo.

Primer lunes de febrero: conmemoración de la promulgación de la Constitución mexicana.

Tercer lunes de marzo: natalicio de Benito Juárez.

Jueves y Viernes Santo: celebraciones correspondientes a Semana Santa.

1 de mayo: Día del Trabajo.

16 de septiembre: aniversario de la Independencia de México.

2 de noviembre: Día de Muertos.

16 de noviembre: conmemoración de la Revolución Mexicana.

12 de diciembre: Día del Empleado Bancario.

25 de diciembre: celebración de Navidad.

Operaciones disponibles durante cierre de bancos

Aunque las entidades financieras suspendan la atención presencial, los clientes pueden seguir realizando distintas operaciones mediante canales alternativos . Entre las opciones disponibles se encuentran:

Cajeros automáticos: permiten retirar dinero en efectivo, consultar saldos y realizar transferencias entre cuentas.

Aplicación: ofrece la posibilidad de pagar servicios, hacer depósitos, enviar dinero y revisar los últimos movimientos de la cuenta.

Banca digital: permite consultar operaciones y movimientos de tarjetas de crédito sin necesidad de acudir a una sucursal.

Corresponsales bancarios: algunos supermercados y tiendas de conveniencia ofrecen servicios como depósitos y pagos básicos, incluso durante los días feriados.

De esta manera, los usuarios pueden continuar gestionando sus finanzas y acceder a servicios bancarios sin depender de la apertura de las sucursales.

Recomendaciones de la CNBV de México

Conocer de antemano las fechas en las que los bancos suspenderán la atención al público resulta importante si necesitas:

Pagar el resumen de la tarjeta de crédito Efectuar un depósito Realizar algún trámite presencial

Con una organiación previa, podrás organizar las operaciones correspondientes y evitar posibles intereses, recargos o demoras.

Las autoridades sugieren revisar los días en que no habrá atención bancaria durante los feriados 2026 para evitar imprevistos. Un punto a favor es que las aplicaciones permiten consultar movimientos y gestionar distintas operaciones en cualquier momento, incluso durante las jornadas inhábiles.