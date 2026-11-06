Pierre Fabre México espera crecer a doble dígito en 2027, luego de que el mercado dermocosmético registrara un año prácticamente sin crecimiento en 2025 y comenzara a mostrar señales de recuperación durante este año, de acuerdo con Mariagna Ortiz, nueva directora general de la compañía en el país.

La directiva, quien asumió el cargo el 1 de noviembre, se convirtió en la primera mujer mexicana en ocupar esta posición dentro de la empresa. Su llegada estará marcada por el impulso a la innovación, la investigación y desarrollo (I+D) y una mayor penetración de los productos dermocosméticos entre los consumidores mexicanos.

“Estamos esperando crecer doble dígito el próximo año. Nuestras prioridades van a seguir siendo construir sobre la innovación, poner al centro al paciente y continuar con la medicalización”, explicó Ortiz en entrevista con El Cronista México.

La ejecutiva señaló que, aunque la categoría experimentó crecimientos de doble dígito en años anteriores, particularmente durante la pandemia, 2025 representó un periodo complicado. Sin embargo, durante 2026 la industria atraviesa una recuperación, impulsada por consumidores cada vez más informados y exigentes respecto al cuidado de la piel.

Uno de los principales espacios de crecimiento está en la baja penetración de la dermocosmética en México. De acuerdo con estimaciones de la compañía, esta categoría alcanza apenas entre 4 y 5% del mercado, lo que deja margen para ampliar su presencia.

A esto se suma la transformación de los hábitos de compra y la digitalización, pues los consumidores recurren tanto a canales físicos como digitales para comparar productos, consultar información y encontrar soluciones especializadas para el cuidado de la piel.

Dermocosmética compite con investigación y desarrollo

Ante la llegada de nuevas marcas y alternativas más accesibles, incluidas las provenientes de Corea del Sur, Pierre Fabre apuesta por diferenciarse mediante el respaldo científico de sus productos.

“En la industria dermocosmética invertimos muchísimo dinero en investigación y desarrollo. Son cantidades muy importantes que tienen el mismo tratamiento que un medicamento. Entonces, no estamos hablando de soluciones cosméticas, estamos hablando de soluciones científicas”, sostuvo Ortiz.

La directiva destacó que la compañía busca mantener al profesional de la salud y al paciente en el centro de sus decisiones , mediante productos con activos especializados y estudios clínicos que respalden su eficacia.

Dentro de su portafolio, las marcas Avène y Darrow serán dos de las principales apuestas para el mercado mexicano. La primera cuenta con una trayectoria cercana a 30 años en el país, mientras que Darrow está especializada en las necesidades dermatológicas de las pieles latinas.

A ellas se suman Ducray, A-Derma y Dexeryl, que complementan la oferta de la compañía en distintas necesidades dermatológicas.

En México, el negocio de Pierre Fabre está integrado en aproximadamente 70% por productos dermatológicos y 30% por el segmento farmacéutico, que incluye un portafolio de salud femenina y productos angiológicos.

Primera mexicana al frente de la compañía

Sobre su nombramiento, Ortiz aseguró que representa una responsabilidad y una oportunidad para visibilizar el talento mexicano dentro de las empresas internacionales.

“Para mí es un honor y lo tomo con mucha humildad y responsabilidad. Me siento contenta de poder ser inspiración para otros mexicanos y para muchas mujeres, porque creo que hay mucho talento en México”, afirmó.

Entre los retos de su gestión estará mantener el crecimiento del negocio y consolidar a Pierre Fabre como una referencia en la industria dermocosmética, además de fortalecer su relación con pacientes y profesionales de la salud.

La directiva también destacó el enfoque humanístico de la compañía, cuyo modelo contempla destinar 85% de sus ganancias a una fundación que financia investigación, desarrollo de tratamientos para enfermedades raras y programas de apoyo a comunidades vulnerables.

“Me gustaría seguir causando impacto en las personas, no solamente dentro de mi organización, sino fuera de la organización”, concluyó.