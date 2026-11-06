La SEDENA avisa: faltar al sorteo del Servicio Militar no exime de la obligación. Los ausentes serán "bola blanca" y deberán encuadrarse en 2027.

Los jóvenes de la Clase 2008 que tramitaron su Cartilla Militar deben prestar atención al sorteo del Servicio Militar Nacional obligatorio de noviembre de 2026. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) establece qué sucede si un joven no se presenta a esta instancia y cuál será la modalidad que deberá cumplir.

Aunque faltar al sorteo no significa quedar exento de la obligación, la ley y las disposiciones militares contemplan un procedimiento específico para quienes no asistan: serán considerados bola blanca y deberán continuar con el trámite en enero de 2027.

¿Qué pasa si un joven no se presenta al sorteo del Servicio Militar? Lo que dice Sedena

La SEDENA establece que los jóvenes que no acudan al sorteo del Servicio Militar Nacional serán considerados bola blanca. Esto significa que deberán cumplir con el adiestramiento militar bajo la modalidad de encuadrados.

La disposición aparece en el apartado de reclutamiento de las fases del Servicio Militar Nacional, publicado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Allí se indica que quienes no asistan al sorteo también deberán entregar su Cartilla de Identidad Militar durante el período de reclutamiento de enero.

Por lo tanto, faltar al sorteo no implica obtener la liberación automática de la Cartilla Militar ni quedar exento del servicio. Por el contrario, supone cumplir con la modalidad de adiestramiento asignada a quienes obtienen bola blanca.

Clase 2008: si no vas al sorteo del SMN, serás "bola blanca" automáticamente y deberás realizar el adiestramiento obligatorio. Gobierno de México

¿Qué significa ser considerado bola blanca?

En el sorteo de la Cartilla Militar se determina cómo deberán cumplir los jóvenes con el Servicio Militar Nacional. La SEDENA contempla dos resultados principales:

Bola blanca o azul : los jóvenes quedan encuadrados y deben asistir al adiestramiento militar.

Bola negra: quedan a disponibilidad, bajo control administrativo de la Zona Militar correspondiente.

¿Qué dice la ley sobre quienes no cumplen con el Servicio Militar?

El Servicio Militar Nacional es una obligación ciudadana establecida en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y regulada por la Ley del Servicio Militar.

La normativa establece el deber de los mexicanos de cumplir con el servicio en los términos correspondientes. Por eso, no asistir al sorteo no elimina la obligación ni significa que el joven quede liberado de tramitar y entregar su Cartilla Militar.

La SEDENA también contempla distintas etapas para completar el procedimiento, desde el alistamiento y el sorteo hasta el reclutamiento, el adiestramiento y la liberación de la cartilla.

¿Cuándo deben presentarse nuevamente los jóvenes que faltaron?

Los jóvenes de la Clase 2008 que no asistan al sorteo deberán presentarse durante la fase de reclutamiento de enero de 2027 para entregar su Cartilla de Identidad Militar.

Según el calendario oficial de la SEDENA, esta etapa se realiza durante los fines de semana de enero. Los interesados deben consultar con su Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento los horarios, las sedes y los requisitos para entregar el documento.

Es importante distinguir que la falta al sorteo no significa que el joven quede incorporado inmediatamente a una unidad militar: primero debe completar el procedimiento de reclutamiento y luego cumplir con el adiestramiento que corresponda.

¿Cuánto dura el Servicio Militar Nacional en 2027?

Desde 2026, la SEDENA implementó un nuevo esquema de adiestramiento para los conscriptos encuadrados. En lugar de las 44 sesiones sabatinas del esquema anterior, ahora contempla 13 sesiones, distribuidas en aproximadamente tres meses.

Las jornadas se realizan los sábados, de 7:00 a 13:00 horas. Para 2027, los jóvenes deberán consultar las fechas y la organización del adiestramiento que establezca la autoridad militar correspondiente.