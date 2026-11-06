Cuando los plazos fiscales se establezcan en días, no contabilizan sábados, domingos ni ciertos días festivos, como el el tercer lunes de noviembre, por la conmemoración del 20 de noviembre.

El próximo lunes 16 de noviembre será feriado en México por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, una fecha que también tendrá implicaciones en el cumplimiento de determinadas obligaciones fiscales.

De acuerdo con el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación (CFF), este día se considera inhábil para el cómputo de los plazos establecidos en días, por lo que los contribuyentes deberán tenerlo en cuenta al realizar trámites ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 12, determina cómo deben calcularse los plazos establecidos en días o períodos para el cumplimiento de las distintas obligaciones fiscales. Shutterstock

La disposición establece que los sábados, domingos y determinados días festivos no deben contabilizarse dentro de los plazos fiscales expresados en días . Por este motivo, el feriado del lunes 16 de noviembre no se computará como un día hábil para los procedimientos alcanzados por esta regla.

¿Cómo afecta el feriado del 16 de noviembre a los plazos del SAT?

El artículo 12 del CFF establece que los días inhábiles no deben incluirse en el cálculo de los plazos fiscales fijados en días. Esto aplica a contribuyentes que tienen un plazo determinado para:

Responder un requerimiento Presentar documentación Realizar un procedimiento administrativo ante el SAT

Por ejemplo, si una persona recibe una notificación que le otorga un plazo de diez días hábiles para cumplir con una obligación, el feriado del 16 de noviembre quedará excluido del conteo. De esta manera, el vencimiento se trasladará en función de los días hábiles restantes.

La normativa también contempla que, cuando el último día de un plazo coincida con una jornada inhábil o las oficinas donde debe realizarse el trámite permanezcan cerradas durante el horario habitual, el vencimiento se extenderá hasta el siguiente día hábil.

Asimismo, el artículo contempla una prórroga cuando el último día del plazo para pagar contribuciones ante esas instituciones coincide con un viernes.

¿Qué trámites fiscales quedan alcanzados por el artículo 12 de la CFF?

La disposición establece reglas generales para calcular los plazos de los procedimientos fiscales. Por lo tanto, el feriado puede tener incidencia en diferentes gestiones ante las autoridades tributarias, siempre que sus vencimientos estén establecidos en días.

Entre los casos que pueden verse alcanzados se encuentran:

Atención de requerimientos del SAT: los días inhábiles no se contabilizan cuando la autoridad establece un plazo expresado en días para responder una solicitud de información o documentación.

Presentación de documentación: cuando existe un período determinado en días para entregar documentos o completar un procedimiento administrativo, el feriado queda excluido del cómputo.

Procedimientos administrativos fiscales: los plazos establecidos en días para realizar determinadas actuaciones ante las autoridades fiscales deben calcularse considerando los días inhábiles previstos en la legislación.

Medios de defensa y otros trámites fiscales: los plazos expresados en días para ejercer determinados derechos o presentar recursos también deben observar las reglas de cómputo del CFF.

Es importante señalar que el efecto concreto dependerá del tipo de obligación y de las disposiciones particulares que regulen cada procedimiento.

¿El feriado modifica las fechas para presentar declaraciones y pagar impuestos?

El artículo 12 del Código Fiscal de la Federación establece una diferencia entre los plazos expresados en días y aquellos correspondientes a períodos o fechas específicas.

En particular, la normativa señala que, cuando los plazos se establecen por períodos o tienen una fecha determinada de vencimiento, se computan todos los días. Esto significa que no debe suponerse que cualquier obligación fiscal se traslada automáticamente por tratarse de un día festivo.

Además, el propio artículo establece que los días de vacaciones generales de las autoridades fiscales federales se consideran hábiles exclusivamente para los plazos de presentación de declaraciones y pago de contribuciones.

Por este motivo, los contribuyentes deben revisar el calendario fiscal y las disposiciones específicas aplicables a cada obligación antes de modificar la fecha prevista para cumplir con sus responsabilidades ante el SAT.