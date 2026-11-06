El banco central señaló que mantener la tasa en 6,25% durante un tiempo prolongado permitirá apoyar la convergencia de la inflación hacia su objetivo.

El Banco de México (Banxico) redujo este jueves en 25 puntos básicos la tasa de interés, que pasó del 6,50% al 6,25%, en una decisión dividida de su Junta de Gobierno.

La medida sorprendió a los analistas, que no esperaban cambios en la política monetaria. La votación terminó con tres integrantes a favor del recorte y dos en contra.

La gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y los subgobernadores José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo respaldaron la reducción. En cambio, Galia Borja y Jonathan Heath votaron por mantener la tasa en 6,50%.

Por qué Banxico decidió bajar la tasa de interés

El banco central señaló que mantener la tasa en 6,25% durante un tiempo prolongado permitirá apoyar la convergencia de la inflación hacia su objetivo y enfrentar los retos provenientes del entorno económico internacional.

La decisión se produjo pese a que la inflación general mostró un aumento. Entre la primera quincena de septiembre y la primera de octubre pasó de 3,42% a 3,62%, impulsada principalmente por el componente no subyacente.

En el caso de la inflación subyacente, el movimiento fue mucho menor: pasó de 3,79% a 3,78% durante el mismo período.

Ante este escenario, Banxico elevó su previsión de inflación general para el último trimestre de 2026, de 3,5% a 3,7%, y la correspondiente a la inflación subyacente, de 3,6% a 3,7%.

Sin embargo, mantuvo su expectativa de que la inflación alcance el 3% durante el cuarto trimestre de 2027.

La decisión se produjo pese a que la inflación general mostró un aumento. Thelmadatter/Wikimedia Commons

Cuáles son los riesgos para la economía de México

Banxico identificó distintos factores que podrían afectar la evolución de los precios durante los próximos meses.

Entre los riesgos al alza para la inflación mencionó:

Persistencia de las presiones inflacionarias.

Una mayor depreciación del peso.

Cambios en las políticas comerciales.

Conflictos geopolíticos.

Factores climáticos.

Mayores costos.

Por el contrario, entre los factores que podrían contribuir a una menor inflación mencionó un menor crecimiento económico en México o Estados Unidos, menores presiones de costos y una posible apreciación del peso.

El banco central también señaló que la economía mexicana mostró una expansión durante el tercer trimestre de 2026, aunque advirtió que todavía existen riesgos de debilidad.

A nivel internacional, Banxico destacó la volatilidad de los mercados, la inflación energética en economías avanzadas, la pausa de la Reserva Federal en octubre y la incertidumbre relacionada con Oriente Medio.

Cuándo volverá a reunirse Banxico

De cara a sus próximas decisiones, el banco central indicó que seguirá vigilando especialmente la inflación, el tipo de cambio, las expectativas y la actividad económica.

Con el nuevo recorte, la tasa de interés acumula una reducción de cinco puntos porcentuales desde el máximo de 11,25%, alcanzado en marzo de 2023.

La próxima reunión de política monetaria será la última de 2026 y está prevista para el 17 de diciembre.

Con información de EFE