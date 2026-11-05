Noviembre tendrá un feriado puente para trabajadores y estudiantes de México.

El 20 de noviembre es una fecha importante para México, ya que se recuerda el comienzo de la Revolución Mexicana de 1910. Sin embargo, el feriado oficial establecido por la legislación laboral no se celebra ese día, sino el lunes 16 de noviembre, tal como lo dispone el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Este cambio de fecha permite generar un nuevo fin de semana largo de tres días: sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de noviembre . Se trata del único feriado contemplado en la legislación mexicana, el cual alcanza a todos los trabajadores del país.

Por disposición de la Ley Federal del Trabajo, varios locales e instituciones cerrarán por día de descanso obligatorio.

¿Por qué el feriado se traslada al lunes 16 de noviembre?

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece como día de descanso obligatorio el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.

De esta manera, el feriado se fija siempre en lunes, independientemente del día de la semana en que caiga el 20 de noviembre.

Durante este año, el tercer lunes del mes será el día 16, según el calendario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Por lo tanto, quienes habitualmente trabajan de lunes a viernes deberán regresar a sus actividades el martes 17 de noviembre.

¿Qué pasa si se trabaja el feriado?

Las personas que deban cumplir con su jornada laboral durante el feriado tienen derecho a una remuneración especial.

De acuerdo con el artículo 75 de la LFT, quienes trabajen en un día de descanso obligatorio deben recibir, además del salario correspondiente a esa jornada, un pago doble por los servicios prestados. En consecuencia, el trabajador debe cobrar el equivalente a un salario triple.

Esta disposición también es respaldada por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

Cabe destacar que el viernes 20 de noviembre no constituye un día adicional de descanso obligatorio . Quienes trabajen ese día deberán cumplir su horario habitual y recibirán su salario normal, salvo que la empresa decida otorgar la jornada libre como un beneficio adicional.

Por lo tanto, los empleadores no tienen la obligación legal de conceder ese día de descanso ni de pagar una remuneración extraordinaria por trabajarlo.

¿Cuándo será el próximo feriado obligatorio en México?

Después del descanso de noviembre, el último feriado obligatorio de 2026 será el viernes 25 de diciembre, con motivo de la celebración de Navidad.

Al coincidir con un viernes, permitirá disfrutar de otro fin de semana largo para quienes no trabajan los sábados y domingos.

En el caso de los estudiantes de educación básica, el calendario de la SEP también contempla un tercer megapuente el viernes 27 de noviembre , debido a una nueva sesión del Consejo Técnico Escolar.

Más adelante, las vacaciones de invierno comenzarán el 21 de diciembre y el regreso a clases está previsto para el 7 de enero de 2027.