En 2026, el Servicio Militar Nacional, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), incorporó una modalidad de adiestramiento intensivo. No obstante, previo al adiestramiento, se requiere el cumplimiento de la Cartilla de Identidad, un trámtie obligatorio para los mexicanos.

Este es un un documento de identificación militar que se expide a los ciudadanos que se encuentran dentro de la edad establecida para cumplir con esta obligación, es decir, de 18 a 38 años.

La Cartilla Militar certifica que el ciudadano cumplió con las obligaciones de registro y formación militar previstas en la Constitución y en la Ley del Servicio Militar Nacional.

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley del Servicio Militar Nacional (LSMN), el servicio de las armas es obligatorio y de orden público para los mexicanos, tanto por nacimiento como por naturalización. Esta obligación también puede cumplirse desde el extranjero.

¿Qué dice la ley sobre la Cartilla de identidad del Servicio Militar?

El artículo 11 de la Ley del Servicio Militar Nacional establece que los mexicanos en edad militar deben registrarse ante las juntas municipales de reclutamiento o las oficinas consulares de México, que funcionan como auxiliares de las autoridades de la Sedena, conforme a lo dispuesto en los artículos 34 y 43 de dicha legislación.

En el caso de quienes tienen entre 18 y 38 años y residen fuera del país, la inscripción debe realizarse en las oficinas consulares mexicanas entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Además, los interesados deben presentar documentación que acredite que permanecerán al menos un año en el extranjero.

Para tramitar la Cartilla del Servicio Militar Nacional desde Canadá, el procedimiento corresponde a la circunscripción del Consulado General de México en Montreal, que comprende las siguientes regiones:

Quebec

Nuevo Brunswick

Nueva Escocia

Terranova y Labrador

Isla del Príncipe Eduardo

Nunavut

¿Qué dice Sedena sobre la Cartilla Militar?

No contar con la Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada no representa un impedimento para las siguietes situaciones:

Salir de México

Tramitar un pasaporte

Obtener un título universitario o una cédula profesional

Solicitar licencias comerciales o federales

De acuerdo con los lineamientos actuales de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), estas actividades no están condicionadas a la presentación de dicho documento.

Las principales limitaciones se concentran en determinados ámbitos laborales, institucionales y administrativos:

Acceso a determinados empleos públicos: cumplir con las obligaciones militares puede ser un requisito para ocupar ciertos puestos dentro de las dependencias gubernamentales. Ingreso a las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad: contar con la cartilla liberada puede ser un requisito para incorporarse al Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y distintas instituciones policiales o de seguridad, de acuerdo con las condiciones de cada convocatoria. Trámites relacionados con armas de fuego: la Sedena solicita la Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada para determinados procedimientos vinculados con la adquisición, el registro y la portación legal de armas.

¿Cómo hacer el trámite de la Cartilla de identidad Militar?

Las personas que soliciten por primera vez la Cartilla del Servicio Militar Nacional deberán presentarse de forma personal el día de la cita y entregar los siguientes documentos, tanto en original como en una copia:

Acta de nacimiento certificada: debe haber sido expedida por una oficina del Registro Civil mexicano, una representación consular o descargada desde el sitio oficial del Gobierno. Los datos deben ser legibles y correctos, sin tachaduras ni modificaciones. Comprobante de domicilio en el extranjero: puede presentarse un contrato o recibo de alquiler, comprobantes de servicios públicos, certificado de estudios, constancia del seguro social, recibo de pago de impuestos u otro documento que permita acreditar que la persona permanecerá fuera de México durante al menos un año. Identificación oficial vigente con fotografía: se acepta pasaporte, credencial para votar del IFE o INE, licencia de conducir mexicana con firma, cédula profesional o certificado de estudios. Comprobante del último grado de estudios: certificado de primaria, secundaria, preparatoria u otro nivel educativo, según corresponda. Clave Única de Registro de Población (CURP).

La documentación digitalizada deberá enviarse previamente al correo electrónico docmon03@sre.gob.mx.

Una vez recibidos los archivos, las autoridades consulares verificarán los documentos. Cuando sean aprobados, se coordinará una cita para completar el registro.

Durante esa visita también se tomará una fotografía digital para la cartilla. Por este motivo, el solicitante deberá acudir con camisa blanca, el cabello peinado hacia atrás y las patillas recortadas. En caso de usar bigote, deberá estar prolijo a la altura del labio superior.

Además, no se permite asistir con barba, gorra, sombrero, lentes, aretes ni otros accesorios o perforaciones en el rostro.

Paso a paso del trámite de la Cartilla Militar en México

Prepara la documentación requerida, asegurándote de contar con los documentos originales y sus respectivas copias.

Dirígete a la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento correspondiente a la localidad donde vives, dentro de los horarios establecidos para la atención al público, que generalmente son de lunes a viernes por la mañana.

Entrega los documentos y completa el formulario de solicitud que te facilitarán en la oficina.

Guarda el comprobante de registro que te entreguen, ya que deberás presentarlo en las siguientes etapas del procedimiento, entre ellas el sorteo y el proceso de liberación de la cartilla.

Para realizar este trámite no es necesario solicitar una cita previa.