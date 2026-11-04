Ni Ricardo Salinas, ni Germán Larrea Mota lideran el ranking del hombre más rico de México 2026, según Forbes.

Aunque muchos podrían pensar lo contrario, ni Ricardo Salinas ni Germán Larrea Mota son los hombres más ricos de México. Se trata de una persona cuya fortuna asciende a los USD 125,000 millones gracias a su imperio en energía, petróleo y comunicación.

La revista Forbes cuenta con un ranking que reúne a los multimillonarios del mundo y actualiza las variaciones en sus patrimonios. Dentro de esa clasificación, hay un mexicano que se mantiene como el empresario más rico de América Latina.

Carlos Slim volvió a encabezar el ranking de Forbes como el hombre más rico de México y América Latina, y alcanzó el patrimonio más elevado de su trayectoria empresarial. Shutterstock

En la actualidad, está al frente de su conglomerado empresarial familiar y atraviesa un período favorable en términos económicos. En los últimos meses, su fortuna registró un crecimiento importante en comparación con el año anterior , lo que fortaleció aún más su posición entre las grandes riquezas del planeta.

¿Quién es el hombre más rico del mundo?

Se trata de Carlos Slim Helú, quien volvió a encabezar el ranking de las personas más ricas de México y América Latina, según el listado anual elaborado por la revista Forbes.

De acuerdo con la publicación estadounidense especializada en finanzas, Slim acumula un patrimonio de USD 125,000 millones, cifra que lo ubica en el puesto 16 entre las mayores fortunas del mundo.

El monto representa un crecimiento considerable respecto de 2025, cuando su riqueza había sido valuada en USD 82,500 millones. De esta manera, el empresario incrementó su patrimonio en USD 42,500 millones en apenas un año.

Sin embargo, este no es el primer año en que supera la barrera de los USD 100,000 millones. En 2024, Forbes había estimado su fortuna en USD 102,000 millones. La cifra correspondiente a 2026 marca, de todos modos, el valor más alto registrado en su trayectoria empresarial.

Lista de los más ricos de México (2026)

Carlos Slim Helú y familia – USD 125.000 millones Germán Larrea Mota Velasco y familia – USD 67.100 millones Alejandro Baillères Gual y familia – USD 19.500 millones María Asunción Aramburuzabala y familia – USD 9.300 millones Carlos Hank Rhon y familia – USD 4.600 millones Fernando Chico Pardo – USD 3.800 millones Ricardo Salinas Pliego y familia – USD 3.700 millones Antonio del Valle Ruiz y familia – USD 3.600 millones Rufino Vigil González – USD 3.100 millones David Peñaloza Alanís – USD 2.700 millones

¿Quién es Carlos Slim?

Carlos Slim nació el 28 de enero de 1940 en la Ciudad de México, en el seno de una familia de ascendencia libanesa. Desde muy joven manifestó interés por los negocios y las inversiones. Más adelante, estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sus primeros pasos en el mundo empresarial se remontan a la década de 1960, cuando comenzó a invertir en distintos rubros, entre ellos:

Inmobiliario

Construcción

Servicios financieros

Con el transcurso de los años, Slim construyó un grupo empresarial con presencia en sectores diversos, como:

Telecomunicaciones

Comercio minorista

Energía

Minería

Finanzas

Parte de ese crecimiento se consolidó a través de Grupo Carso, mientras que su participación en América Móvil se convirtió en otro de los principales pilares de su patrimonio.

Uno de los movimientos más importantes de su trayectoria fue la adquisición de una participación clave en Telmex, la compañía telefónica estatal que fue privatizada durante la década de 1990. Esa operación resultó fundamental para consolidar su posición en el sector de las telecomunicaciones en México y otros países de América Latina.