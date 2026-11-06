El ciclo escolar 2026-2027 tendrá una duración de 185 días para las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional que imparten preescolar, primaria y secundaria.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó las fechas del ciclo escolar 2026-2027 mediante el calendario federal publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a través del Acuerdo 07/07/26 .

La planificación contempla 185 días efectivos de clase para preescolar, primaria y secundaria de las 32 entidades de México.

De acuerdo con el calendario, el viernes 18 de diciembre será el último día de clases antes de las vacaciones de invierno. Las actividades escolares se suspenderán durante el receso de fin de año y los estudiantes deberán regresar a las aulas en enero, conforme a las fechas establecidas por Educación.

¿Cuándo terminan las clases en diciembre y cuándo regresan los estudiantes en enero?

El calendario federal establece que las vacaciones de invierno comenzarán el lunes 21 de diciembre de 2026 y se extenderán hasta el martes 5 de enero de 2027.

Durante este periodo, los estudiantes de educación básica no tendrán actividades escolares regulares.

El calendario federal establece el 18 de diciembre como último día de clases antes del receso de invierno. SEP

El regreso a clases está programado para el jueves 7 de enero de 2027. El miércoles 6 de enero, Día de Reyes, también será una jornada sin clases, de acuerdo con la planificación de la SEP.

¿Qué otros días no habrá clases antes de las vacaciones de invierno?

Antes de llegar al receso de diciembre, las familias deberán considerar otras suspensiones previstas en el calendario escolar . Entre las fechas más próximas se encuentran:

Viernes 13 de noviembre: suspensión por registro de calificaciones del primer periodo.

Lunes 16 de noviembre: descanso por la Revolución Mexicana. Junto con el viernes 13, conformará un megapuente de cuatro días. Las clases se reanudarán el martes 17.

Viernes 27 de noviembre: sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE), sin clases para los estudiantes.

Del 23 al 26 de noviembre: entrega de boletas del primer periodo, sin suspensión de actividades escolares.

Viernes 29 de enero de 2027: sesión de Consejo Técnico Escolar.

Lunes 1 de febrero: descanso por el Día de la Constitución.

El calendario también contempla otras suspensiones por sesiones de Consejo Técnico Escolar, registro de calificaciones y conmemoraciones oficiales durante los siguientes meses.

Aunque el calendario de la SEP tiene alcance federal para las escuelas de educación básica de las 32 entidades, las autoridades educativas estatales pueden establecer ajustes locales.