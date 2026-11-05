La Ley Federal del Trabajo determina los lineamientos para el pago del aguinaldo.

El aguinaldo 2026 es uno de los pagos más esperados por las personas trabajadoras en México antes de Navidad. Su entrega está regulada por el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que establece las condiciones que deben cumplir los empleadores para garantizar esta prestación.

De acuerdo con la normativa, el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre de 2026 y corresponde a un mínimo de 15 días de salario para quienes trabajaron durante todo el año.

Quienes hayan laborado menos tiempo también tienen derecho a recibir una parte proporcional.

¿Cuánto dinero corresponde cobrar de aguinaldo en 2026?

El artículo 87 de la LFT establece que las personas trabajadoras deben recibir un aguinaldo anual equivalente a 15 días de salario, como mínimo . Sin embargo, algunas empresas pueden otorgar una cantidad superior, según sus condiciones laborales o contratos.

Para calcular cuánto corresponde, primero es necesario conocer el salario diario. En el caso de quienes reciben un sueldo mensual fijo, se divide el salario entre 30 y después se multiplica por los días de aguinaldo que correspondan.

Por ejemplo, una persona que gana $12,000 mensuales y trabajó todo el año tiene un salario diario de $400. Al multiplicarlo por 15 días, obtiene un aguinaldo mínimo de $6,000.

El aguinaldo es un derecho irrenunciable.

¿Cómo calcular el aguinaldo si trabajaste menos de un año?

La LFT también reconoce el derecho al pago proporcional, incluso cuando la relación laboral terminó antes de diciembre. Para calcularlo, se puede utilizar la siguiente fórmula:

Salario diario: sueldo mensual dividido entre 30.

Aguinaldo anual: salario diario multiplicado por 15 días.

Aguinaldo proporcional: aguinaldo anual dividido entre 365 y multiplicado por los días trabajados durante el año.

En caso de salario variable, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) señala que se debe considerar el promedio diario de los ingresos obtenidos durante los últimos 30 días efectivamente trabajados.

Para vendedores, agentes de comercio y trabajadores semejantes, se toma el promedio de los ingresos del último año o del periodo trabajado.

Si el patrón no lo paga, lo entrega incompleto o incumple el plazo legal, las personas trabajadoras pueden acudir a la PROFEDET para recibir asesoría gratuita. El plazo para reclamar esta prestación es de un año.