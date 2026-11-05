En esta noticia La expansión de Mercado Libre cuesta

Mercado Pago pisa el acelerador en México. La plataforma financiera de Mercado Libre superó los 18 millones de usuarios activos mensuales en el país durante el tercer trimestre de 2026, un nivel con el que la compañía se reivindica como el mayor banco digital del mercado mexicano.

El crecimiento mexicano forma parte de una apuesta regional cada vez más agresiva por convertir al negocio financiero en uno de los grandes motores del ecosistema. Los activos bajo administración de Mercado Pago aumentaron 67% interanual en dólares, mientras los usuarios activos mensuales de fintech crecieron 29%. La cartera de crédito, por su parte, avanzó 62%.

La combinación de comercio, pagos, ahorro y crédito está jugando un papel central en esa estrategia. Los llamados usuarios “ecosistémicos”, aquellos que compran y utilizan los servicios financieros de la compañía, aumentaron 33% interanual, por encima del crecimiento de otros grupos de usuarios.

La expansión de Mercado Libre cuesta

Mercado Libre cerró el tercer trimestre con u$s 10,750 millones en ingresos netos e ingresos financieros, 45% más que un año antes, y una utilidad neta de u$s 448 millones. Sin embargo, el margen operativo se ubicó en 6.3%, frente al 9.8% registrado un año atrás.

Detrás de esa presión están las inversiones con las que la compañía busca ampliar su escala. Su capacidad de fulfillment aumentó casi 20% respecto del trimestre anterior, al tiempo que Mercado Libre absorbió mayores costos por envíos gratuitos y elevó su gasto en marketing en Brasil.

La apuesta es sacrificar parte de la rentabilidad inmediata para aumentar la frecuencia de compra y profundizar la relación con sus usuarios. En Brasil, por ejemplo, los artículos comprados por usuario crecieron 16% interanual durante el trimestre.

Los resultados muestran así las dos caras de la estrategia: Mercado Libre continúa ganando escala a gran velocidad, pero el costo de sostener ese ritmo comienza a hacerse visible en los márgenes.

En México, la batalla tiene además una dimensión particular. Con más de 18 millones de usuarios financieros mensuales, Mercado Pago ya no compite únicamente por las compras en línea: busca ocupar un espacio cada vez mayor en la relación financiera cotidiana de sus clientes.