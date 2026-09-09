Oficial y confirmado | Cierran los bancos de todo el país y hay suspensión de todos estos trámites por 24 horas

Los clientes de Santander, Banorte, HSBC, Scotiabank y otras instituciones bancarias deberán tener en cuenta que las sucursales no brindarán atención en ventanilla durante varios días de septiembre de 2026. El calendario contempla los fines de semana y un día inhábil oficial para el sistema financiero mexicano.

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Por este motivo, quienes necesiten realizar trámites presenciales, depósitos o pagos deberán organizarse con anticipación para evitar inconvenientes.

¿Qué días estarán cerrados los bancos en México?

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las sucursales bancarias no ofrecen atención en ventanilla durante los sábados y domingos, además de las fechas consideradas inhábiles para el sistema financiero.

En septiembre de 2026, los días sin servicio presencial serán:

Sábados: 5, 12, 19 y 26 de septiembre.

Domingos: 6, 13, 20 y 27 de septiembre.

Miércoles 16 de septiembre: día inhábil con motivo de la celebración de la Independencia de México.

En total, serán nueve días durante el mes en los que no habrá atención en ventanilla.

¿Qué alternativas existen cuando los bancos están cerrados?

Aunque las sucursales permanezcan cerradas, los clientes podrán continuar realizando determinadas operaciones a través de canales digitales y establecimientos habilitados.

Entre las principales alternativas se encuentran:

Banca por internet. Aplicaciones móviles de los bancos. Cajeros automáticos. Tiendas de autoservicio y de conveniencia afiliadas, para las operaciones que tengan disponibles.

De esta manera, algunas operaciones podrán realizarse sin necesidad de acudir personalmente a una sucursal.

¿Qué bancos no tendrán atención en ventanilla?

Entre las instituciones que no brindarán servicio presencial durante las fechas señaladas se encuentran:

Citibanamex

Santander

Banorte

HSBC

Scotiabank

Inbursa

Afirme

Banregio

Banco del Bienestar

Otras instituciones que forman parte del sistema bancario mexicano.

¿Qué banco abre durante los días inhábiles?

Banco Azteca mantiene atención en sus sucursales durante los días señalados, con un horario que va de 09 a 21. Por lo tanto, sus clientes podrán acudir presencialmente para realizar los trámites y operaciones disponibles durante ese horario.

¿Qué días están cerrados los bancos?

Además del 16 de septiembre, el calendario contempla otras fechas en las que las instituciones bancarias suspenden actividades, entre ellas: