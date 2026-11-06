Después del sorteo comienza la etapa de reclutamiento, que habitualmente se realiza durante los fines de semana de enero.

El Servicio Militar Nacional 2026 contempla una etapa de sorteo durante uno de los domingos de noviembre. En esta instancia se determina cómo cumplirán con sus obligaciones militares quienes realizaron previamente el alistamiento.

La bola negra tiene un significado particular: la persona queda en situación de “A Disponibilidad” y no debe realizar el adiestramiento sabatino en un Centro de Adiestramiento. Sin embargo, todavía debe cumplir una serie de pasos para completar el proceso y obtener su cartilla liberada.

Qué significa sacar bola negra en el sorteo

La Sedena establece dos modalidades principales después del sorteo:

Bola blanca o azul: la persona cumple “Encuadrada” en un Centro de Adiestramiento.

Bola negra: la persona cumple “A Disponibilidad” bajo control administrativo de la Zona Militar correspondiente.

Por lo tanto, sacar bola negra no significa quedar exento del Servicio Militar Nacional. La persona continúa cumpliendo su obligación, pero sin incorporarse al programa de adiestramiento establecido para quienes resultaron encuadrados.

Quienes quedan “A Disponibilidad” permanecen durante un año bajo control administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante las oficinas de reclutamiento de la Zona Militar correspondiente.

Cuándo deben presentarse quienes obtengan bola negra

Después del sorteo comienza la etapa de reclutamiento, que habitualmente se realiza durante los fines de semana de enero. Para quienes participen en el sorteo de noviembre de 2026, la presentación corresponde al reclutamiento de enero de 2027.

En los puestos de recepción instalados por las autoridades de reclutamiento, los jóvenes deben entregar su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional al personal militar.

Sacar bola negra no significa quedar exento del Servicio Militar Nacional. Shutterstock

Para esta etapa se solicita la cartilla y copias de:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial con fotografía.

CURP.

Los puestos de recepción funcionan, de acuerdo con la información de la Sedena, de 08:00 a 13:00 horas.

Si la cartilla fue expedida en otro municipio, alcaldía o en un Consulado de México en el extranjero, también puede ser necesario presentar un Aviso de Cambio de Domicilio y la documentación que acredite la nueva residencia.

Es importante conservar el recibo que entrega el personal militar al recibir la cartilla, ya que será necesario posteriormente para recoger la documentación liberada.

Cuándo recibirán la cartilla liberada

Para quienes obtengan bola negra en el sorteo de noviembre de 2026, el período de cumplimiento “A Disponibilidad” se extiende durante 2027. Por eso, la liberación de la cartilla corresponde a diciembre de 2027, una vez concluido el año bajo control administrativo.

La Sedena establece que durante diciembre se colocan puestos de entrega en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento para entregar la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional y la Hoja de Liberación a quienes cumplieron satisfactoriamente con su obligación.

Para recoger personalmente la documentación se debe presentar:

Recibo.

Identificación oficial con fotografía.

Si la cartilla no se recoge durante diciembre, la Sedena contempla que la entrega continúe de enero a junio del año siguiente en las Oficinas de Reclutamiento de las Zonas Militares y Zonas Navales.

La dependencia también advierte que la documentación que no sea entregada a los interesados es destruida el 1 de julio de cada año.