Durante noviembre, las Juntas Municipales definen mediante sorteo quiénes cumplirán el Servicio Militar Nacional o quedarán a disponibilidad.

Los sorteos del Servicio Militar Nacional ya tienen fecha en distintos municipios de México. Durante noviembre, las Juntas Municipales de Reclutamiento definirán qué jóvenes deberán cumplir con el adiestramiento militar y quiénes quedarán a disponibilidad, de acuerdo con el resultado de las bolas.

Hasta el momento, autoridades municipales y funcionarios de reclutamiento anunciaron jornadas para varias ciudades, principalmente para los domingos 8, 15 y 22 de noviembre. Las convocatorias permiten conocer dónde y a qué hora deberán presentarse los jóvenes de la clase correspondiente y los remisos que completaron previamente el trámite de la cartilla militar.

¿Quiénes deben presentarse al sorteo?

Las convocatorias están dirigidas principalmente a los jóvenes de la Clase 2008 y a los remisos que tramitaron su Cartilla de Identidad Militar durante el periodo correspondiente. Las fechas y sedes pueden variar según el municipio, por lo que cada participante debe seguir las indicaciones de su Junta Municipal de Reclutamiento.

Defensa establece que el sorteo se realiza durante uno de los domingos de noviembre y que quienes no acudan son considerados bola blanca al presentarse en la etapa de reclutamiento de enero. Por eso, es importante consultar las instrucciones de la autoridad local y no asumir que faltar a la jornada equivale a quedar exento del servicio.

El sorteo define la modalidad: bola blanca o azul implica adiestramiento en centros militares, mientras que la negra es a disponibilidad. X - @DioneAnguianoF

Servicio Militar Obligatorio: ¿qué municipios anunciaron el sorteo para el 8 de noviembre?

Tres municipios tienen convocatorias para el domingo 8 de noviembre:

Ciudad Madero, Tamaulipas : el Gobierno Municipal anunció que el sorteo será a las 8:00 en el Auditorio Américo Villarreal Guerra. La convocatoria está dirigida a jóvenes de la Clase 2008 y remisos registrados ante la Junta Municipal de Reclutamiento

Durango, Durango : la Secretaría del Ayuntamiento informó que la jornada comenzará a las 7:00 en el Polideportivo 450, ubicado en el Parque Guadiana

Mérida, Yucatán: el portal oficial del Ayuntamiento confirmó el sorteo a las 6:00 en el Poliforum Zamná. Participarán quienes obtuvieron su Cartilla de Identidad Militar en la Junta Municipal de Reclutamiento.

¿Dónde se realizarán los sorteos del 15 de noviembre?

Para el domingo 15 de noviembre también se anunciaron jornadas en distintas ciudades:

Juárez, Chihuahua : el Ayuntamiento publicó una convocatoria para conscriptos de la Clase 2008 y remisos. El sorteo será en el Estadio 20 de Noviembre, a las 9:00

Mexicali, Baja California : el Gobierno Municipal convocó a los jóvenes al Gimnasio de Mexicali. La recepción comenzará a las 6:00 y el sorteo, a las 8:00

Cajeme, Sonora : la Junta Municipal de Reclutamiento invitó a los participantes al Centro de Usos Múltiples (CUM), a las 7:30

Ciudad Acuña, Coahuila : la directora de Reclutamiento Municipal, Yessenia Barraza, informó que la actividad será a las 10:00 en el patio central de la Presidencia Municipal

Coatzacoalcos, Veracruz: el Ayuntamiento, mediante la Junta Municipal de Reclutamiento, convocó a los jóvenes al Gimnasio 20 de Noviembre, a las 8:00.

¿Qué municipios tendrán el sorteo el 22 de noviembre?

El domingo 22 de noviembre también habrá convocatorias en tres ciudades:

Cuautla, Morelos : el Ayuntamiento informó que el sorteo será a las 8:00 en la explanada José María Morelos y Pavón, en el zócalo. Los participantes deberán llevar su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional

Morelia, Michoacán : la jornada está prevista para las 8:00 en el Auditorio Bicentenario; las puertas abrirán a las 7:00

Ciudad Valles, San Luis Potosí: el sorteo se realizará a las 9:00 en la Plaza Principal, de acuerdo con información del titular de la Junta Municipal de Reclutamiento.

¿Qué significan las bolas blancas y negras en el Servicio Militar?

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) explica que el sorteo determina cómo cumplirán los mexicanos alistados con el Servicio Militar Nacional.

La bola blanca o azul corresponde a la modalidad de encuadrado, que implica realizar adiestramiento en centros militares; la bola negra significa quedar a disponibilidad.

A partir de 2026, el adiestramiento contempla dos escalones de 13 sesiones, con una duración de tres meses y horario de 7:00 a 13:00.