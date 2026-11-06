La mansión que Céline Dion construyó en Florida en 1998 fue vendida en octubre de 2026 por USD 12,5 millones en una venta privada.

La cantante canadiense Céline Dion vuelve a ser noticia por una de sus antiguas propiedades inmobiliarias. En 1998, mandó construir una mansión de 1,365 metros cuadrados en Florida, Estados Unidos, junto a su esposo René Angélil.

La residencia, ubicada en una exclusiva comunidad privada de Jupiter, fue vendida en octubre de 2026 por USD 12.5 millones, mediante una operación fuera del mercado público. La información fue difundida por el agente inmobiliario Rob Thomson, de Waterfront Properties, quien confirmó el cierre de la transacción y reconstruyó la historia de la vivienda.

¿Dónde está ubicada la mansión que Céline Dion construyó en Florida?

La propiedad se encuentra en 370 Eagle Drive, dentro de Admirals Cove, una exclusiva comunidad residencial de Jupiter, en el condado de Palm Beach, Florida. Se trata de un complejo privado conocido por sus instalaciones náuticas, campos de golf y viviendas de lujo.

Según Rob, quien estuvo a cargo de la última operación, Céline Dion y René Angélil adquirieron el terreno en noviembre de 1996 y construyeron allí una residencia personalizada que quedó terminada en 1998. La pareja vivió en la propiedad hasta diciembre de 2002, cuando la vendió por aproximadamente USD 9 millones.

Ubicada en la zona de Admirals Cove, en Jupiter, la antigua residencia de 1,365 m² de Céline Dion cuenta con 8 cuartos y cine privado. Shutterstock

¿Cómo es la mansión de 1,365 metros cuadrados?

La residencia tiene una superficie habitable de más de 14,700 pies cuadrados, equivalente a unos 1,365 metros cuadrados, y está construida sobre un terreno de aproximadamente 0.65 acres (2,630 metros cuadrados).

Entre sus principales características se destacan:

Ocho dormitorios y 11 baños, según la ficha de comercialización.

Una suite principal con chimenea y acceso a una terraza.

Una sala de cine privada con butacas de terciopelo rojo.

Una bodega de vinos.

Un patio cubierto con cocina exterior.

Una piscina y un jacuzzi con vistas al agua.

Un muelle privado para embarcaciones.

El diseño mediterráneo también incluye pisos de baldosas a cuadros, techos artesonados, molduras ornamentales y detalles dorados. La propiedad tiene acceso navegable al océano Atlántico a través de los canales de la zona.

Estos detalles fueron publicados por Waterfront Properties y por Mansion Global, que difundió fotografías de los ambientes y las instalaciones de la residencia.

¿Quién compró la antigua propiedad de Céline Dion y por cuánto dinero?

La mansión se vendió por USD 12,5 millones en octubre de 2026, en una transacción privada conocida como off-market, es decir, sin una comercialización pública convencional.

De acuerdo con Thomson, el cierre se concretó el 22 de octubre. Los registros de comercialización inmobiliaria, por su parte, consignan el 23 de octubre como fecha de venta.

El comprador fue el inversor Myron Miller, representado por Willie Abreu, de The Nicolas Group, mientras que el vendedor fue una sociedad vinculada al empresario Edward St. John, fundador de St. John Properties.

Antes de concretar la operación, la propiedad había sido ofrecida en mayo de 2026 por USD 20 millones y retirada del mercado en agosto.

La vivienda pasó por distintos propietarios después de Céline Dion y alcanzó su máximo valor en 2026

La vivienda tuvo distintos propietarios después de que Céline Dion y René Angélil la vendieran en 2002 por USD 9 millones. En 2017, Richard y Margaret Santulli transfirieron la residencia por aproximadamente USD 5,7 millones, según los registros inmobiliarios publicados por The Real Deal.

Posteriormente, en junio de 2021, una sociedad vinculada a Edward St. John adquirió la propiedad por USD 7,6 millones. Finalmente, la operación de octubre de 2026 elevó nuevamente su valor hasta los USD 12.5 millones.

Vale destacar que la mansión de Admirals Cove no debe confundirse con otra propiedad que Céline Dion construyó posteriormente en Jupiter Island, también en Florida. Esa residencia, conocida por su parque acuático privado, fue vendida en 2017 por USD 28 millones.