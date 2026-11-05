Los intereses de las viviendas del Infonavit se mantienen fijos y varían según los ingresos del solicitante, con tasas que suelen ubicarse entre el 3,69% y el 10,45%.

Los trabajadores que desean comprar una casa y comenzar a construir su patrimonio cuentan con una alternativa: el Catálogo de Viviendas para el Bienestar, disponible a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Gobierno de México.

Esta iniciativa ofrece inmuebles a precios accesibles en diferentes regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna para los trabajadores y sus familias.

El costo promedio de una vivienda Infonavit es de alrededor de los 600,000 pesos. Magnific

De acuerdo con la información publicada por el organismo, las casas cuentan con condiciones de seguridad y calidad, además de espacios pensados para brindar comodidad y bienestar a sus habitantes.

¿Cómo son las nuevas casas del Infonavit en 2026?

Cada vivienda del Infonavit tiene una superficie mínima de 60 metros cuadrados e incluye:

Sala.

Comedor.

Dos habitaciones.

Cocina.

Baño.

Los interesados pueden conocer las opciones disponibles ingresando al Portal Infonavit MX. Para realizar la consulta, es necesario seguir estos pasos:

Ingresar a la plataforma oficial y revisar las alternativas de vivienda publicadas.

Acceder al formulario de elegibilidad habilitado por el Infonavit.

Introducir el Número de Seguridad Social (NSS) y completar la consulta solicitada.

En caso de corresponder, proporcionar un número telefónico, correo electrónico y la ubicación del centro de trabajo para recibir información sobre las viviendas disponibles en zonas cercanas.

Una vez seleccionada la opción, los trabajadores podrán consultar distintos datos del inmueble, entre ellos:

Dirección de la vivienda. Fotografías de los espacios interiores y exteriores. Cantidad de unidades habitacionales disponibles. Horarios de atención. Información sobre las visitas a las casas muestra.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Programa de Vivienda para el Bienestar?

Para participar en esta iniciativa del Infonavit, los trabajadores deben cumplir con determinadas condiciones relacionadas con sus ingresos, situación laboral y acceso al sistema de seguridad social.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Salario: percibir ingresos equivalentes a entre uno y 2,9 salarios mínimos.

Antigüedad laboral: contar con al menos seis meses de permanencia en el empleo.

Crédito hipotecario: no tener actualmente un crédito hipotecario vigente.

Derechohabiencia: disponer de un Número de Seguridad Social (NSS) y ser derechohabiente del Infonavit.

No tener vivienda propia

¿En qué estados de México hay viviendas disponibles?

El programa contempla desarrollos habitacionales en distintas entidades del país. El organismo publicó un documento con la programación de entregas, en el que aparecen estados como Yucatán y Zacatecas, entre otros.