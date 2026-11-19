Tras obtener la constancia de la licencia permanente de CDMX, podés pedir gratis la impresión del plástico en un módulo con cita de SEMOVI.

La licencia de conducir permanente de la Ciudad de México puede obtenerse en formato digital y también permite solicitar la tarjeta física gratis por su impresión, de acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).

Aunque el trámite tiene un costo de 1,500 pesos, los conductores pueden realizar parte del procedimiento desde casa, mediante internet y una cuenta Llave CDMX. La medida contempla tanto a personas con antecedentes de una licencia tipo A como a quienes la solicitan por primera vez, siempre que cumplan los requisitos oficiales.

¿Quiénes pueden solicitar la licencia permanente en CDMX?

El programa contempla a habitantes de la Ciudad de México y del Estado de México, tanto mexicanos como extranjeros con residencia legal vigente. De acuerdo con las fichas de trámite del Gobierno capitalino, existen dos modalidades:

Conductores con antecedentes de licencia tipo A expedida en CDMX : pueden iniciar el procedimiento en línea con su cuenta Llave CDMX y el número de su licencia anterior.

Personas sin antecedentes de licencia en la capital: también pueden solicitarla, pero deben acreditar una evaluación teórica de conocimientos de conducción.

Quienes tengan una licencia expedida en otro estado también deben presentar la evaluación, ya que no cuentan con antecedentes de una licencia emitida por SEMOVI.

La autoridad establece, además, restricciones para quienes hayan recibido sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o narcóticos, o tengan sentencias relacionadas con hechos de tránsito graves que hayan provocado la muerte o lesiones a terceros. Estos requisitos aparecen en las fichas oficiales de expedición con antecedentes y sin antecedentes.

La licencia permanente de CDMX cuesta $1,500; si ya tenés tipo A de SEMOVI podés iniciar el trámite online con Llave CDMX hasta el 31 de diciembre de 2026. Fuente: SEMOVI

¿Cómo tramitar la licencia permanente desde casa?

Las personas que ya tienen una licencia tipo A expedida por SEMOVI pueden realizar el procedimiento digital siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal oficial de la Licencia Permanente. Iniciar sesión con una cuenta Llave CDMX. Capturar el número de la licencia anterior y completar los datos solicitados. Esperar la validación de la información. Generar la línea de captura y pagar los 1,500 pesos. Descargar la constancia de la licencia permanente cuando el pago se vea reflejado.

El Gobierno de CDMX advierte que la aplicación del pago puede tardar hasta 72 horas. Quienes nunca han tenido una licencia en la capital deben acreditar primero la evaluación teórica; SEMOVI indica que esta modalidad requiere una cita para presentar el examen presencial.

¿Cuánto cuesta la licencia permanente y por qué la tarjeta física es gratis?

La expedición de la licencia permanente tiene un costo de 1,500 pesos, establecido en el artículo 229, fracción II, inciso b), del Código Fiscal de la Ciudad de México.

Ese pago corresponde a los derechos por la expedición del documento, no a un cobro exclusivo por la tarjeta de plástico. Ahora bien, SEMOVI informó en su sitio que la impresión del formato físico puede solicitarse sin pagar una cantidad adicional.

¿Cómo obtener gratis la tarjeta física de la licencia permanente?

Una vez que el trámite fue aprobado y se cuenta con la constancia correspondiente, el conductor puede solicitar la impresión del plástico mediante el sistema de citas de SEMOVI.

Para ello, debe ingresar a la plataforma oficial de citas, seleccionar el apartado de permisos y licencias y buscar la opción de impresión de licencia digital. Después debe elegir un módulo y acudir con la documentación solicitada.

La ficha de trámite del Gobierno capitalino contempla la presentación de identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, constancia y comprobante de pago. En el módulo se verifican los datos y se realiza la entrega de la tarjeta física.

¿Hasta cuándo se puede tramitar la licencia permanente en CDMX?

El programa tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2026. La Secretaría de Administración y Finanzas confirmó esta vigencia en un boletín publicado el 17 de noviembre de 2026.

La dependencia también informó que, durante noviembre, se habilitó excepcionalmente la atención sin cita previa en oficinas de Tesorería para facilitar el trámite. Por ello, quienes todavía no cuentan con la licencia permanente pueden iniciar el procedimiento antes de que termine el plazo establecido.