Plano cenital de un plato blanco redondo repleto de uvas rojas oscuras a la izquierda y uvas verdes a la derecha sobre una superficie clara.

Elegir entre uvas verdes o rojas no depende solamente del sabor. Aunque ambas variedades comparten nutrientes y propiedades, existen diferencias en su composición, especialmente en los antioxidantes y otros compuestos naturales que contienen. Distintos estudios científicos analizaron sus características para determinar qué beneficios aporta cada tipo y si alguna tiene ventajas nutricionales sobre la otra.

Los resultados muestran que las uvas de colores más oscuros pueden concentrar determinados antioxidantes, pero no existe evidencia suficiente para afirmar que las rojas sean más saludables que las verdes en todos los aspectos.

¿Qué diferencias hay entre las uvas verdes y las rojas?

La diferencia más visible está en su pigmentación, pero también presentan variaciones en su composición química y en el sabor. Las uvas verdes suelen tener un perfil más ácido y refrescante, mientras que las rojas pueden resultar más dulces y presentar notas frutales. Sin embargo, estas características dependen de la variedad y del grado de maduración.

En términos nutricionales, ambas aportan agua, carbohidratos naturales, fibra y micronutrientes. Según los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), las uvas contienen vitaminas C y K, además de minerales como el potasio.

La principal diferencia se encuentra en algunos de sus compuestos vegetales. Las uvas rojas contienen antocianinas, pigmentos naturales responsables de su color y que también tienen actividad antioxidante. Las verdes, por su parte, contienen otros compuestos fenólicos, como flavanoles y diferentes polifenoles.

Vista cenital de una canasta trenzada con racimos de uvas rojas y verdes, acompañada de granos sueltos de ambos colores sobre un fondo blanco. Fuente: Magnific

¿Qué beneficios aportan las uvas rojas?

Las uvas rojas se destacan por sus antocianinas y otros polifenoles, sustancias que pueden ayudar a neutralizar los radicales libres en pruebas de laboratorio. Estos compuestos son estudiados por su posible relación con la protección celular frente al estrés oxidativo.

Una investigación publicada en 2020 en la revista científica Foods, titulada Effects of Production Region, Production Systems and Grape Type/Variety on Nutritional Quality Parameters of Table Grapes, comparó uvas blancas, rojas y negras comercializadas en Reino Unido.

Los resultados indicaron que las uvas negras tenían aproximadamente un 180% más de actividad antioxidante total y un 60% más de polifenoles que las blancas. Las rojas presentaron valores intermedios.

Esto demuestra que las variedades de color oscuro pueden concentrar mayores cantidades de determinados compuestos, aunque no significa que todas las uvas rojas superen a las verdes.

¿Qué beneficios tienen las uvas verdes?

Aunque tienen menos antocianinas, las uvas verdes también aportan antioxidantes y otros compuestos vegetales. Entre ellos se encuentran los flavanoles, que forman parte de la familia de los polifenoles.

Un estudio publicado en 2018 en Molecules, llamado Comparison of Antioxidant Activities of Different Grape Varieties, examinó 30 variedades de uvas y encontró diferencias importantes en su capacidad antioxidante. Entre las variedades con buenos resultados aparecieron tanto uvas verdes como rojas y negras.

La investigación identificó, además, compuestos como el ácido cafeico, la catequina, el ácido gálico y la rutina, que contribuyen a la actividad antioxidante de la fruta.

¿Qué uvas tienen más antioxidantes según los estudios científicos?

Una investigación publicada en 2013 en la revista Antioxidants comparó directamente uvas Concord, moradas, rojas y verdes mediante una prueba de capacidad antioxidante denominada CUPRAC.

Los investigadores encontraron que las variedades Concord y moradas tenían una capacidad antioxidante total superior a las rojas y verdes. Sin embargo, estas dos últimas presentaron resultados prácticamente iguales.

También observaron diferencias en la distribución de los antioxidantes: en las uvas rojas y moradas, alrededor del 70% al 75% de la actividad antioxidante estaba en la piel, mientras que en las verdes se encontraba distribuida de manera más equilibrada entre la piel y la pulpa.

¿Hay una especie de uva que sea mejor que el resto?

No existe una variedad universalmente superior entre estos dos colores. Las rojas destacan por sus antocianinas, mientras que las verdes también aportan polifenoles y otros antioxidantes. Justamente, la cantidad de estos compuestos depende de la variedad, la maduración y las condiciones de cultivo.

Por eso, ambas pueden formar parte de una alimentación equilibrada. Los estudios citados analizan principalmente la composición y la actividad antioxidante en laboratorio, por lo que no demuestran que una variedad prevenga enfermedades o produzca mejores resultados de salud que la otra.