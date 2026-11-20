Por disposición de Nueva York, se rechazarán los pedidos de renovación de la licencia de conducir a quienes hayan dejado pasar más de dos años desde su vencimiento.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) establece una serie de requisitos y plazos para renovar la licencia de conducir en el estado. Los conductores pueden iniciar el trámite antes de que venza el documento o durante los dos años posteriores a esa fecha.

Sin embargo, quienes superen ese límite ya no podrán solicitar una renovación y deberán volver a cumplir con los requisitos para obtener una licencia original. El organismo también dispone de distintas modalidades para realizar el trámite, según las características de cada conductor y el tipo de identificación que tenga.

¿Quiénes pueden renovar la licencia de conducir en Nueva York?

Los conductores que tengan una licencia emitida por el estado de Nueva York pueden solicitar hasta un año antes de su vencimiento y durante los dos años posteriores a esa fecha.

Esto quiere decir que quienes tengan el documento vencido todavía pueden renovarlo, siempre que no hayan transcurrido dos años desde su fecha de expiración. El DMV aclara que realizar el trámite dentro de ese periodo no modifica la fecha de vencimiento de la nueva licencia ni las tarifas correspondientes.

Para recibir una licencia de conducir emitida por el organismo, es necesario ser residente del estado de Nueva York.

¿Por qué no se puede renovar pasados los dos años de vencimiento?

El DMV establece que una licencia vencida durante dos años o más ya no puede tramitarse mediante el procedimiento habitual de renovación. En ese caso, si el conductor presenta una solicitud de igual manera será rechazada.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) establece una serie de requisitos y plazos para renovar la licencia de conducir en el estado. Los conductores pueden iniciar el trámite antes de que venza el documento o durante los dos años posteriores a esa fecha. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué trámite deben realizar quienes no sean elegibles para renovar la licencia de conducir?

Quienes ya hayan superado los dos años desde el vencimiento deben iniciar el trámite para obtener una licencia original, en lugar de solicitar una renovación. Para hacerlo tendrán que presentar una solicitud de permiso de aprendizaje o licencia de conducir mediante el formulario MV-44 y cumplir con las etapas de evaluación correspondientes.

El proceso incluye:

Aprobar el examen de visión.

Aprobar el examen teórico de conocimientos.

Completar un curso de pre licencia.

Aprobar el examen práctico de manejo.

¿Como se puede renovar la licencia de conducir en Nueva York?

El DMV ofrece tres modalidades para renovar la licencia: