El artículo 68 contempla suspensiones temporales de entre seis meses y tres años, según la infracción cometida.

Los conductores de la Ciudad de México pueden perder definitivamente su licencia de conducir si reciben dos sanciones de suspensión , de acuerdo con el artículo 67 de la Ley de Movilidad capitalina.

La legislación establece los motivos por los que la Secretaría de Movilidad (Semovi) debe cancelar los permisos para conducir.

La disposición no se limita a quienes reincidan en una misma infracción: la fracción IV establece que la cancelación procede cuando el titular haya sido sancionado en dos ocasiones con la suspensión de su licencia o permiso .

¿Cuándo pueden cancelar definitivamente la licencia de conducir en CDMX?

El artículo 67 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece que la Semovi deberá cancelar de forma definitiva las licencias o permisos para conducir cuando se cumpla alguno de los supuestos previstos en sus siete fracciones .

De acuerdo con el artículo 67 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad (Semovi) debe cancelar definitivamente las licencias o permisos para conducir cuando se presente alguno de estos siete supuestos:

Segunda sanción por conducir bajo los efectos del alcohol o narcóticos en un año: cuando el titular recibe una segunda sanción por esta conducta dentro de un periodo de 12 meses. Tercera sanción por conducir bajo los efectos del alcohol o narcóticos en tres años: cuando acumula tres sanciones por esta causa durante ese periodo. Cometer una infracción bajo los efectos de sustancias tóxicas: cuando el conductor infringe la Ley de Movilidad o sus reglamentos bajo la influencia de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas. Acumular dos suspensiones de la licencia: cuando el titular recibe dos sanciones de suspensión de su licencia o permiso para conducir. Presentar información o documentos falsos: cuando se comprueba que los datos proporcionados para obtener la licencia son falsos o que alguno de los documentos entregados fue falsificado o alterado. Provocar un accidente con consecuencias graves: cuando una autoridad jurisdiccional o ministerial determina definitivamente que el hecho de tránsito fue causado por negligencia, impericia, falta de cuidado o irresponsabilidad del conductor y ocasionó una muerte o lesiones que pongan en peligro la seguridad o la vida de usuarios o terceros. Conducir transporte público o privado de pasajeros o de carga bajo los efectos del alcohol o narcóticos: en estos casos, la cancelación procede desde la primera ocasión en que el titular sea sancionado por esa conducta.

La cancelación definitiva también procede por reincidencia al conducir bajo los efectos del alcohol o por presentar documentos falsos. Magnific

¿Qué pasa al perder la licencia de conducir?

Una vez cancelada la licencia, el titular queda impedido para conducir vehículos motorizados en la Ciudad de México, incluso si cuenta con un permiso expedido por otra entidad federativa o por otro país.