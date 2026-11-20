La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE) puso en marcha el programa Ciudad Iluminada: Camina Libre, Camina Segura, mediante el cual se instalaron 80,560 nuevas luminarias para convertir distintas vialidades en espacios seguros. Las acciones impulsan las mejoras en la infraestructura urbana.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar la seguridad, la accesibilidad y las condiciones de tránsito peatonal, con especial atención a las necesidades de mujeres y niñas.

La Ciudad de México desarrolla iniciativas de iluminación pública mediante tecnología LED, con el propósito de reforzar la seguridad de peatones y conductores y mejorar la calidad de los espacios urbanos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Hasta el momento, los trabajos abarcan 586 kilómetros de vialidades e incluyen la rehabilitación de 322,913 metros cuadrados de banquetas y 141,500 metros de cordones viales. La inversión acumulada para estas intervenciones asciende a 1,656 millones de pesos.

Obras de iluminación en Ciudad de México

Desde el gobierno capitalino destacan que el proyecto no se limita a la instalación de alumbrado público, sino que incorpora una perspectiva de urbanismo feminista orientada a:

Transformar los espacios públicos Promover la autonomía Garantizar recorridos más accesibles, dignos y seguros

Para definir las zonas de intervención, se priorizan las calles con una elevada circulación peatonal, deficiencias de infraestructura y condiciones que generan una mayor percepción de inseguridad, especialmente entre las mujeres. De esta manera, las obras buscan responder a las necesidades cotidianas de la población y fomentar una movilidad más segura.

Entre las vialidades intervenidas durante este año se encuentran:

Calle 1 y Avenida Guadalupe, en la colonia Agrícola Pantitlán

Ahuanusco, Papálotl y Escuinapa, en Pedregal de Santo Domingo

Calzada de Tlalpan

Insurgentes

Eje Central

Boulevard Puerto Aéreo

Viaducto Miguel Alemán

Avenida Acoxpa

Circuito Azteca

Detalles del programa de iluminación capitalina

El de SOBSE, Raúl Basulto Luviano, detalló que la estrategia Ciudad Iluminada: Camina Libre, Camina Segura contempla cuatro líneas de acción:

Principales avenidas de la capital, entre ellas Insurgentes, Calzada de Tlalpan, Avenida Tláhuac y Eje Central. Caminos Seguros, Territorios de Paz, cuyas intervenciones se definen a partir de las reuniones del Gabinete de Seguridad. Comunidad Segura, incluye más de 2,000 calles secundarias de 54 colonias, en el marco del programa Gobierno Casa por Casa. Caminos Escolares, con 32 proyectos previstos para este año en los alrededores de escuelas secundarias y planteles públicos de bachillerato.

Las intervenciones utlizan tecnología LED para reducir el consumo de electricidad. Además, se evaluará la incorporación de paneles solares como fuente de energía limpia para las luminarias, iniciativa que comenzará a analizarse junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).