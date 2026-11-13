Con descuentos de hasta 65%, millones de ofertas y entregas el mismo día en 37 ciudades, Mercado Libre se prepara para que los mexicanos disfruten El Buen Fin. Del 13 al 17 de noviembre, el marketplace ofrecerá promociones en más de 20 categorías, junto con una operación logística reforzada por tecnología robótica y distintas opciones de pago a través de Mercado Pago.

El anuncio llega en un momento de crecimiento del comercio electrónico en México. De acuerdo con el Estudio de Venta Online 2026 de la AMVO, el país alcanzó 77.2 millones de compradores digitales en 2025, el doble que hace siete años. Este crecimiento también viene acompañado de consumidores cada vez más exigentes, que además de buenos precios buscan mayor variedad, opciones de pago flexibles y entregas rápidas, atributos que cobran especial relevancia durante El Buen Fin.

Más de 20 categorías para aprovechar la temporada

La oferta de este año incluye descuentos reales y verificados, miles de cupones y millones de productos de diferentes categorías como belleza, tecnología, hogar, ropa y calzado, que destacan entre las principales tendencias de compra para esta temporada. Los usuarios también contarán con compras protegidas, devoluciones fáciles y gratuitas, envíos gratis en productos participantes y beneficios para quienes forman parte de Meli+.

La planeación también gana terreno entre los compradores. De acuerdo con datos de Mercado Libre, más de dos millones de usuarios aproximadamente preparan sus carritos entre cuatro y siete días antes de las grandes temporadas comerciales, principalmente con productos de hogar, tecnología y belleza.

“Sabemos que durante El Buen Fin los mexicanos buscan buenos precios, pero también quieren encontrar lo que necesitan y comprar con confianza. Por eso reunimos descuentos, variedad y herramientas que facilitan la elección de productos, junto con beneficios que acompañan al usuario en toda su compra”, señaló José Gurméndez, Director Senior de Marketplace de Mercado Libre México.

Buen Fin 2026 Mercado Libre

Tecnología y entregas rápidas para El Buen Fin

La innovación logística será una de las protagonistas de esta edición. Mercado Libre llega a El Buen Fin con su primer centro de distribución en México con robots autónomos, ubicado en Hidalgo. La instalación opera con 240 robots y alcanzará 1,000 cuando funcione a su máxima capacidad. Junto con las otras dos naves de la compañía en el estado, moviliza más de 6.8 millones de paquetes al mes, que alcanzarán un volumen de despacho superior a los 15 millones en el mismo periodo para 2027.

A esta incorporación se suma una red de más de 140 instalaciones logísticas y de última milla, que supera los dos millones de metros cuadrados. Con este respaldo, Mercado Libre ofrecerá entregas el mismo día en 37 ciudades de México, una cobertura 40% mayor frente a 2025, para responder al incremento de pedidos de la temporada.

“Llegamos a este Buen Fin con tecnología que nos permite preparar pedidos de manera más eficiente y una red que acerca las compras a más ciudades. Nuestro objetivo es que, incluso en los días de mayor demanda, los usuarios reciban sus productos de forma rápida y segura”, destacó Omar Ramírez, Director Senior de Logística de Mercado Libre México.

Mercado Pago: más alternativas al momento de pagar

Por su parte, Mercado Pago, que durante el tercer trimestre de 2026 superó los 18 millones de usuarios activos mensuales en México, se sumará a El Buen Fin con descuentos, bonificaciones y alternativas de financiamiento para consumidores y negocios.

Durante la temporada, los usuarios de su Tarjeta de Crédito podrán acceder a hasta 24 meses sin intereses en Mercado Libre, así como a 15% de descuento en compras, ambas promociones sujetas a términos y condiciones.

Además, los usuarios podrán acceder a un 15% de bonificación en compras realizadas con tarjeta física y en más de 100 comercios digitales participantes a través de Checkout de Mercado Pago, previa activación de la promoción desde la aplicación.

Para seguir impulsando el acceso al crédito, durante El Buen Fin Mercado Pago anticipará los incrementos habituales en las líneas de crédito de cientos de miles de usuarios y ofrecerá promociones al pagar con Mercado Crédito que se irán dando a conocer a lo largo del Buen Fin, así como 40% de descuento en la primera compra con esta solución.

Para los negocios y pymes, ofrecerá tasas preferenciales para brindar meses sin intereses mediante Checkout y Link de Pago, así como una tasa de 0% en los primeros cobros con esta última solución. También habrá cupones con descuento para compradores que paguen con Checkout de Mercado Pago, con bancos participantes.

Adicionalmente, quienes adquieran una terminal Point podrán obtener el reembolso del costo de su dispositivo al cumplir con los requisitos de ventas establecidos en los términos y condiciones de la app, facilitando el acceso de más negocios a herramientas de cobro digital.