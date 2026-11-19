La rehabilitación busca mejorar los desplazamientos en una carretera utilizada tanto por habitantes de la región como por quienes necesitan trasladarse entre ambas entidades. Imagen ilustrativa.

El Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez, puso en marcha un proyecto de repavimentación en la carretera México-Cuautla, una vía estratégica para la movilidad en la zona oriente de la entidad y la conexión con el estado de Morelos.

La obra abarcará 16 kilómetros del tramo estatal e incluirá la renovación del asfalto, trabajos para mejorar las condiciones de circulación y la instalación de nueva señalización. El objetivo es recuperar el estado de la carretera y ofrecer mayor seguridad a quienes transitan por este corredor.

Las obras buscan mejorar la conexión entre municipios y ofrecer mejores condiciones de traslado a los automovilistas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las tareas estarán a cargo de la Junta de Caminos del Estado de México y contemplan distintas intervenciones: retiro del pavimento dañado, fresado de la superficie, colocación de asfalto nuevo, renivelaciones pluviales, además de señalamiento horizontal y vertical.

¿Qué otras carreteras se están rehabilitando en el Estado de México?

La intervención de la carretera México-Cuautla forma parte de un programa de infraestructura vial que, durante 2026, contempla trabajos en más de 400 kilómetros de carreteras y vialidades mexiquenses.

Entre los proyectos de mayor magnitud se encuentra la rehabilitación de 108 kilómetros de corredores como Periférico Norte, Periférico Oriente, Avenida Central, Vía Morelos y Vialidad Mexiquense, todos ellos con una importante circulación vehicular.

A estas obras se suma un programa intensivo de bacheo previsto para noviembre y diciembre, que contará con una inversión de 300 millones de pesos.

Los recursos se destinarán a reparar 275,000 metros cuadrados de calles y caminos, una superficie equivalente a aproximadamente 39 canchas de fútbol profesional.

Según las previsiones oficiales, estas intervenciones permitirán beneficiar a más de 4.5 millones de habitantes del Estado de México mediante la recuperación de distintas vialidades.

¿Qué otras obras viales están previstas para 2026?

La agenda de infraestructura carretera del Gobierno estatal incluye trabajos de mantenimiento y rehabilitación en los siguientes sitios:

Avenidas Salvador Díaz Mirón y Tecnológico

Camino Puente Grande-Las Ánimas

Carretera Metepec-Zacango

Además, se destinarán 60 millones de pesos a tareas de bacheo en el Valle de Toluca, como parte de las acciones previstas para mejorar las condiciones de circulación en distintos puntos de la entidad.

Estas iniciativas se enmarcan en el programa de obras impulsado por la administración de Delfina Gómez Álvarez durante 2026, declarado como el Año de las Obras del Estado de México.