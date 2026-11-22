El canje incluye cambio de denominación, piezas en retiro, maltratadas y desmonetizadas vigentes hasta el 31 de diciembre de 1992.

El Banco de México (Banxico) ofrece un servicio gratuito para que las personas no pierdan el valor de su dinero. Este trámite aplica exclusivamente para la “moneda nacional”, y permite realizar diversas operaciones de canje en sucursales bancarias autorizadas o en las ventanillas de Banxico

De acuerdo con la normativa oficial, las operaciones que se pueden realizar bajo este esquema son:

Cambio de denominación: “Cambio de billetes o monedas por otros de diferente denominación” Piezas en proceso de retiro: Aquellas que “aún pueden usarse para pagar, pero al llegar a los bancos, se retiran de circulación”, Conservan el valor de la denominación que indican. Piezas desmonetizadas: Corresponden a la unidad monetaria vigente hasta el 31 de diciembre de 1992 Su equivalencia actual se calcula dividiendo “la denominación que indican entre 1,000”. Para realizar este canje, “se deben reunir piezas suficientes para canjearlas por el importe equivalente en las denominaciones actuales”. Valoración de piezas maltratadas: “Si se trata de billetes o monedas maltratados que conservan su valor, se cambiarán por otros en buen estado” .

Quienes no son clientes del banco tienen límite de $3,000 pesos o 500 piezas por denominación; los clientes no tienen límite. Shutterstock

Banxico pone límites y sedes para el canje

Para quienes no sean clientes de la institución financiera donde realizan el trámite, existe un límite por operación de “hasta 3,000 pesos o un máximo de 500 piezas de cada denominación” si no eres cliente del banco, indica el Banco de México y agrega que en cambio, para los clientes de la institución “no hay límites en importes ni en piezas por operación”.

El servicio se brinda en los días hábiles bancarios. En las sucursales bancarias se realiza en sus horarios asignados, mientras que en las ventanillas de Banxico (ubicadas en Gante 20 y Calzada Legaria 691 en la Ciudad de México) el horario de atención es de “9 a 13 horas”.

Banxico ofrece canje gratuito de moneda nacional en bancos autorizados y sus ventanillas de CDMX,de 9 a 13 h en días hábiles. Alfonso21/Wikimedia Commons

El top de los tres billetes antiguos de la familia A y AA que mejor pagan hoy

Los billetes representativos de la unidad monetaria que estuvo vigente en México hasta el 31 de diciembre de 1992 pertenecen a las familias AA y A, y fueron desmonetizados a partir del 1º de enero de 1996. Esto significa que ya no son válidos para realizar pagos, pero el Banco de México aún permite canjearlos por su equivalencia actual.

Para calcular su valor real hoy en día, se debe aplicar una sencilla operación matemática que consiste en dividir la denominación que indica el papel moneda entre 1,000.

Los billetes desmonetizados de $100,000, $50,000 y $20,000 de la familia A equivalen hoy a $100, $50 y $20 pesos al dividir entre 1,000. Fuente: Banxico

Bajo esta regla de conversión, los tres billetes antiguos de estas familias que actualmente otorgan una mayor cantidad de dinero al momento de realizar el canje son:

El billete de $100,000 pesos (Familia A): Al realizar la división entre 1,000, su equivalencia actual es de $100 pesos

El billete de $50,000 pesos (Familia A): Al ser canjeado en ventanilla, se entrega por él un valor actual de $50 pesos

El billete de $20,000 pesos (Familia A): Este ejemplar equivale hoy en día a un importe de $20 pesos.

Si tienes algunos de estos billetes o monenas que por algún motivo ya no sean recibidos de forma comercial, Banxico los recibe en forma de canje.