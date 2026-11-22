Baja California y Durango registrarán temperaturas mínimas de hasta -10 grados Celsius en sus zonas serranas durante la madrugada del domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias fuertes con puntuales muy fuertes para el noreste y la costa de Tamaulipas durante el domingo 22 de noviembre, con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros. También previó precipitaciones fuertes en regiones de Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla, además de chubascos en otras entidades del país.

El pronóstico extendido a 96 horas, emitido el 20 de noviembre a las 14:00 horas, también advierte por rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora en 17 estados. A esto se suman temperaturas mínimas de hasta -10 grados Celsius en zonas serranas de Baja California y Durango.

El SMN pronosticó lluvias de hasta 75 milímetros en el noreste y la costa de Tamaulipas para el domingo 22 de noviembre. Fuente: SMN

Lluvias del domingo 22 de noviembre: estos estados serán afectados

De acuerdo con el pronóstico del SMN, las precipitaciones más intensas se concentrarán en Tamaulipas, particularmente en su región noreste y costa. En Veracruz también se esperan lluvias puntuales fuertes en el norte del estado. El organismo distribuyó las previsiones de lluvia de la siguiente manera:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm: Tamaulipas, en el noreste y la costa.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm: este de San Luis Potosí; norte de Querétaro; norte y este de Hidalgo; norte de Puebla y norte de Veracruz.

Intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm: Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm: Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Estas cantidades corresponden a los acumulados de precipitación previstos para el periodo señalado por el organismo meteorológico, según aclaró el SMN.

Tamaulipas y Veracruz tendrán lluvias y rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora, según el pronóstico meteorológico. Fuente: SMN

Vientos de hasta 50 km/h: ¿qué estados tendrán rachas fuertes?

El SMN también pronosticó viento de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora, en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Campeche y Yucatán.

Esto significa que Tamaulipas y Veracruz tendrán tanto precipitaciones como rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, de acuerdo con los datos compartidos del pronóstico.

Las rachas de viento de hasta 50 km/h afectarán a 17 estados, entre ellos Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Hidalgo y Yucatán. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Temperaturas bajo cero: ¿habrá nieve o aguanieve?

El SMN no reportó potencial de caída de nieve o aguanieve para las próximas 72 según su reporte al momento de escribir este artículo. Sin embargo, sí advirtió por temperaturas inferiores a los 5 grados bajo cero en zonas serranas de tres estados.

Para la madrugada del domingo 22 de noviembre, el pronóstico de temperaturas mínimas es el siguiente:

De -10 a -5 °C: zonas serranas de Baja California y Durango.

De -5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

El SMN y la Conagua también informaron que la temperatura mínima nacional registrada fue de -4.5 °C en Constitución de 1857, Baja California.

Las previsiones corresponden al aviso número 324 del Pronóstico Extendido a 96 Horas, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional el 20 de noviembre de 2026.