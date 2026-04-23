El regreso a clases tras Semana Santa trajo consigo una pregunta recurrente entre padres y tutores: ¿habrá suspensión el último viernes de abril? La respuesta oficial ya está. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó, a través de su calendario escolar 2025-2026, que el viernes 25 de abril no habrá ninguna interrupción de actividades por Consejo Técnico Escolar (CTE). Esto significa que preescolares, primarias y secundarias incorporadas en el sistema federal deben operar con normalidad ese día, y la asistencia de los alumnos es obligatoria como cualquier otra jornada lectiva. La decisión no es arbitraria. La SEP determinó no incluir una sesión de Consejo Técnico Escolar en abril debido a que el periodo vacacional de Semana Santa se extendió durante casi dos semanas este ciclo, lo que dejó muy poco tiempo de clase entre el regreso y el cierre del mes. Programar una suspensión adicional tan pronto después de las vacaciones habría reducido aún más los días efectivos de enseñanza, algo que la autoridad educativa buscó evitar para no afectar el avance académico de los estudiantes. Esta no es la primera vez que la dependencia toma esta medida: en el ciclo anterior se aplicó un criterio similar bajo las mismas condiciones del calendario. El CTE es un espacio de trabajo colectivo exclusivo para el personal educativo. No se trata de un día libre sin propósito, sino de una jornada de reflexión pedagógica en la que los equipos escolares analizan el desempeño académico, detectan áreas de mejora y diseñan estrategias para fortalecer el aprendizaje. Por esa razón, cuando el CTE sí se lleva a cabo, los estudiantes no acuden a la escuela: el espacio es únicamente para los docentes y directivos. Los estudiantes tendrán que esperar hasta mayo para disfrutar de su próxima pausa. El calendario oficial de la SEP establece dos interrupciones cercanas ese mes: El primero llega el viernes 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, que por caer entre semana genera un fin de semana largo de tres días. Las clases se retoman el lunes 4 de mayo con normalidad. Sin embargo, apenas un día después, el martes 5 de mayo no habrá actividades escolares debido a la conmemoración de la Batalla de Puebla. Además, el viernes 29 de mayo está marcado como la próxima sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, fecha en la que sí habrá suspensión de clases para todos los niveles de educación básica.