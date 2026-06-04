La presidenta Claudia Sheinbaum dio un nuevo paso en su compromiso de desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), al presentar una propuesta formal a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para construir un nuevo modelo de ingreso, promoción y reconocimiento docente.

A través de un documento firmado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, el Gobierno federal planteó una ruta de trabajo que busca concretar la reforma durante este mismo año.

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“La Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, estableció en el punto 27 de los 100 compromisos para el segundo piso de la Cuarta Transformación, la desaparición de la USICAMM”, señala el oficio entregado a representantes del magisterio.

¿Cómo se realizaría la reforma para sustituir a la USICAMM?

La propuesta establece que el proceso arrancará el próximo 15 de junio con la instalación de una mesa plural encargada de elaborar una iniciativa de reforma. Posteriormente, entre el 16 de junio y el 20 de julio, se desarrollará una etapa de diagnóstico para revisar el marco legal y laboral que dará forma al nuevo esquema.

Según el documento, el objetivo es crear un sistema que garantice “la transparencia, los derechos laborales y se erradique la corrupción”, dejando atrás el actual modelo de asignación y promoción docente que ha sido cuestionado por diversos sectores del magisterio.

Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros en México. Fuente: Shutterstock

Temas que serán analizados durante el diagnóstico

Marco jurídico previo a la reforma educativa de 2013.

Artículo 3° constitucional.

Artículo 123 Apartado B de la Constitución.

Derechos laborales de maestras y maestros.

Mecanismos de promoción, ingreso y ascenso.

Escalafón y promoción horizontal.

Norma general y legislaciones estatales.

Transparencia y combate a la corrupción.

Bilateralidad entre autoridades y magisterio.

Formación continua del personal docente.

Además, el cronograma contempla la elaboración del proyecto de iniciativa entre el 21 de julio y el 17 de agosto, seguida de una consulta democrática al magisterio del 18 al 31 de agosto.

El Secretario de Educación, Mario Delgado, puede decidir el dictado de clases virtuales durante el Mundial 2026. Gobierno de México

La iniciativa sería enviada al Congreso en septiembre

De acuerdo con la ruta presentada por el Gobierno federal, el 14 de septiembre se realizará la presentación formal de la iniciativa ante el Congreso de la Unión, con el objetivo de que la desaparición de la USICAMM y la creación de un nuevo sistema puedan comenzar a discutirse en el Poder Legislativo antes de que concluya el año.

En el mensaje difundido en redes sociales, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, destacó la intención de avanzar mediante el diálogo con los docentes. “Esta es la propuesta que le hicimos hoy a las y los representantes de la CNTE para lograr la reforma a la USICAMM en este mismo año”, escribió.

El documento concluye reiterando la disposición del Gobierno federal para concretar la medida: “Les reiteramos nuestra disposición para concretar la desaparición de la USICAMM y les formulamos un respetuoso llamado para continuar en la construcción de acuerdos por la vía del diálogo”.