México se prepara para una temporada de lluvias y ciclones tropicales que podría poner a prueba a varios estados costeros en 2026. Con pronósticos que anticipan tormentas intensas, fuertes lluvias y vientos que podrían superar los 120 km/h, las autoridades ya encendieron las alertas preventivas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reveló cuántos sistemas tropicales podrían formarse este año en el océano Pacífico y Atlántico. Aunque no todos tocarán tierra, algunos sí podrían impactar directamente en México. El llamado principal de las autoridades es a la prevención. La experiencia de 2025 dejó claro que no solo los huracanes con nombre generan daños: lluvias extraordinarias, inundaciones y deslaves también pueden provocar afectaciones graves y pérdidas humanas. El SMN, organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó durante la Reunión Nacional de Protección Civil realizada en Boca del Río, Veracruz, que para la temporada de huracanes 2026 se prevé la formación de entre 29 y 36 sistemas tropicales entre ambos litorales. De acuerdo con el pronóstico oficial, al menos cinco ciclones tropicales podrían impactar directamente en territorio mexicano durante este año. La temporada iniciará oficialmente el 15 de mayo en el océano Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico; en ambos casos concluirá el 30 de noviembre. En el océano Pacífico se esperan entre 18 y 21 ciclones tropicales, una cifra superior al promedio histórico. El primer sistema llevará por nombre Amanda, según detalló Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN. En el océano Atlántico, que incluye el Golfo de México y el Mar Caribe, se pronostican entre 11 y 15 ciclones tropicales. El primero en esa zona será Arthur.