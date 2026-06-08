Recientemente, el Gobierno de México formalizó la adquisición de la participación accionaria de las empresas españolas CAF y Omnitren en el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán, realizando una inversión de 5,999 millones de pesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum también anunció que el tren adoptará un nuevo nombre, “Tren Felipe Ángeles”, en homenaje al militar y mártir de la Revolución Mexicana, así como por su conexión directa con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), cuya ruta se inaugurará este domingo.

La Presidenta de la República @Claudiashein nos convocó a la #ConferenciaMatutina para compartir con las y los mexicanos que @Banobras_mx, administrador del #FONADIN, ha llegado a un acuerdo con sus socios en el @Suburbanos para que el @GobiernoMX amplíe al 100% su posición… pic.twitter.com/FLeE0XdLf5 — Jorge Mendoza Sánchez (@jorgemendozas) April 24, 2026

Mediante esta operación, el Gobierno asume el control completo de uno de los sistemas ferroviarios más trascendentales del centro del país.

Ya es oficial | El Tren Suburbano cambia de nombre y de dueño: cuánto pagarás por el boleto y desde cuándo (foto: archivo).

¿Cuánto costará el boleto? Estas son las nuevas tarifas

Una de las novedades más significativas para los usuarios del sistema son las nuevas tarifas.

El director general de Banobras, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, informó durante la conferencia mañanera en el Palacio Nacional que el costo del viaje completo será de 45 pesos, mientras que los trayectos más cortos tendrán un precio de 11.50 pesos o 26.50 pesos, en función de la distancia recorrida.

El funcionario adelantó que el sistema buscará ser compatible con la tarjeta multimodal, lo que facilitaría la integración del tren con el Metro y el Metrobús.

El objetivo, según el gobierno, es que este servicio sea accesible para la mayoría de los mexicanos que dependen del transporte público diariamente.

El Estado de México retoma el control: así fue la adquisición y por qué el gobierno ya poseía casi la mitad

Para comprender plenamente el alcance de este convenio, es esencial retroceder a los inicios del proyecto. El Tren Suburbano fue inaugurado en 2008, resultado de una colaboración entre recursos públicos y privados.

El Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) poseía el 49% de las acciones; CAF, el 43.4% y Omnitren, el 7.6% restante.

Mendoza Sánchez subrayó que era fundamental llegar a un acuerdo con las empresas españolas para que el Estado de México tomara el control pleno de un activo que, desde su construcción, fue financiado en buena medida con recursos públicos a través del Fonadin y Banobras.

La compra se realizó con base en los términos pactados en la concesión original y mediante avalúos elaborados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

El sistema, que recorre 27 kilómetros y siete estaciones entre Buenavista y Cuautitlán, transportó a 45.1 millones de usuarios durante 2025.

Los trenes operan con frecuencia de cinco minutos en horas pico y cada veinte minutos en horarios de baja demanda. El gobierno aseguró que la calidad, seguridad y eficiencia del servicio se mantendrán bajo la nueva administración pública.

La adquisición del Tren Suburbano forma parte de una estrategia integral emprendida por el gobierno de Claudia Sheinbaum, cuya finalidad es ampliar la red nacional de trenes de pasajeros .

Adicionalmente, el plan se extiende considerablemente. El gobierno se encuentra actualmente llevando a cabo la construcción de la ruta ferroviaria que enlazará el AIFA con Pachuca, Hidalgo, cuya longitud actualmente se establece en 57 kilómetros.