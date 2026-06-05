El calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) reservo una fecha que miles de familias ya tienen marcada con color: el viernes 26 de junio no habrá clases en ninguna escuela de educación básica del país.

La razón es oficial y está contemplada desde el inicio del ciclo lectivo: ese día se realizará la última sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE) del año, una jornada de trabajo exclusiva para los docentes en la que los alumnos no asisten a los planteles.

El resultado práctico es un fin de semana extendido que va del jueves por la noche hasta el domingo, un respiro que tanto estudiantes como padres de familia ya esperan con anticipación.

Por qué no habrá clases el 26 de junio según la SEP

De acuerdo con el calendario oficial vigente, el 26 de junio esta designado como día de Consejo Técnico Escolar. Estas sesiones son espacios institucionales en los que los maestros y directivos de cada plantel se reúnen para analizar resultados académicos, planear estrategias pedagógicas y preparar el cierre del ciclo escolar.

Durante esas jornadas, los estudiantes quedan libres de asistir a la escuela , ya que las instalaciones están reservadas para las actividades del personal educativo.

Esta disposición aplica para todos los niveles de educación básica: preescolar, primaria y secundaria en todo el territorio nacional. No se trata de un día festivo ni de una suspensión extraordinaria, sino de una fecha programada desde el inicio del año escolar, por lo que no requiere confirmación adicional por parte de las autoridades.

Consejo Técnico Escolar: la razón oficial detrás del megapuente del 26 de junio. Fuente: Shutterstock

El fin de semana XXL: cómo quedará la semana del 26 de junio

La suspensión de clases del 26 de junio cae en viernes, lo que automáticamente genera un fin de semana de tres días para los estudiantes.

Es lo que popularmente se conoce como un “fin de semana XXL” o mega-puente, aunque en este caso no involucra un día festivo oficial, sino la coincidencia del Consejo Técnico Escolar con el fin de semana natural.

Que sigue después del 26 de junio: el cierre del ciclo escolar 2025-2026

Una vez que pase la sesión de Consejo Técnico Escolar del 26 de junio, el calendario escolar entra en su recta final.

El 3 de julio es la fecha programada para la descarga administrativa de calificaciones, un proceso interno del sistema educativo. Posteriormente, las calificaciones finales estarán disponibles para los alumnos a partir del 14 de julio.