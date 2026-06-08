Las autoridades sanitarias actuaron de forma contundente luego de que una inspección oficial en el restaurante La Choza derivara en la clausura inmediata de su sucursal ubicada en la avenida Hermanos Escobar, en Ciudad Juárez.

La medida fue ejecutada el martes pasado y el establecimiento permanece cerrado hasta nuevo aviso.

Por qué clausuraron La Choza

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) fue categórica y explicó los motivos que llevaron a sellar las puertas del local.

Según confirmó su vocera, Roxana Macías, los inspectores encontraron presencia de fauna nociva —plagas que no deberían estar cerca de ninguna cocina—, condiciones generales de suciedad y fallas notorias en el mantenimiento de las instalaciones físicas del lugar.

Si bien organismo público realiza recorridos de vigilancia de forma rutinaria, la funcionaria no descartó que esta visita en particular haya sido impulsada por denuncias que los propios ciudadanos difundieron en redes sociales días antes de que llegaran los inspectores.

El restaurante permanecerá cerrado hasta que corrija todas las irregularidades señaladas por la inspección oficial. Cronista

Diez días para corregir el rumbo: esto es lo que debe hacer La Choza para volver a abrir

A partir de la fecha en que se ejecutó la clausura, los propietarios del restaurante tienen un plazo de diez días hábiles para remediar todas las irregularidades que quedaron asentadas en el acta oficial de la diligencia.

No se trata de una corrección menor: para que Coespris autorice la reapertura, el local deberá demostrar mejoras sustanciales en su infraestructura, someterse a una fumigación exhaustiva y acreditar condiciones de limpieza que cumplan con la normativa vigente.

Solo cuando los responsables del establecimiento reporten estar listos, se programará una nueva visita de verificación. Si el resultado es favorable, la suspensión se levantará sin que se aplique una sanción económica adicional.