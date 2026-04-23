La Secretaría de Educación Pública, SEP, confirmó la implementación de una nueva estrategia nacional que incluirá evaluaciones constantes sobre el bienestar emocional de estudiantes en secundaria y bachillerato en todo el país. Aunque no se trata de un examen cuantitativo o calificativo tradicional en las escuelas, el programa “El ABC de las emociones”, presentado por el Gobierno de México, incorporará herramientas para identificar señales de alerta en jóvenes, convirtiéndose en un sistema de seguimiento continuo dentro del entorno escolar. El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, explicó que esta estrategia busca atender el malestar psicológico creciente entre adolescentes mediante acciones permanentes dentro de las escuelas. La estrategia contempla actividades semanales, materiales educativos y acompañamiento profesional para evaluar el estado emocional de estudiantes. Estas acciones permitirán detectar riesgos y brindar apoyo oportuno en el entorno escolar. La subsecretaria Tania Rodríguez Mora detalló que los materiales incluirán “contenidos claros sobre salud mental, manejo de emociones, efectos de redes sociales y señales de alerta para solicitar apoyo”. El programa impactará a más de 6 millones de estudiantes de entre 14 y 18 años, con el apoyo de 678 mil docentes y la participación de millones de familias, en un modelo de intervención integral. Delgado Carrillo subrayó que esta política responde a datos preocupantes y afirmó que “las escuelas son espacios de comunidad, convivencia y desarrollo integral”, donde se busca prevenir el suicidio, la violencia y el malestar psicológico.