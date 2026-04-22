A pocos meses de que concluya el ciclo lectivo 2025-2026, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de las instituciones educativas mexicanas tendrán la posibilidad de disfrutar de varias jornadas de descanso obligatorio antes del tan ansiado receso de julio. Si bien aún restan varias semanas para las vacaciones de verano, la comunidad educativa de México contará con 17 días sin clases, entre los que se incluyen algunos fines de semana extendidos. Para mayor información, se aconseja a todos los habitantes tomar nota del calendario difundido por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Después del receso por Semana Santa, el calendario escolar de la SEP vuelve a traer una seguidilla de descansos durante mayo, convirtiéndolo en uno de los meses con más interrupciones de actividades para estudiantes de educación básica. El primer descanso importante llegará el viernes 1 de mayo, cuando se conmemora el Día del Trabajo, fecha oficial de suspensión de labores en todo el país. Al caer en viernes, se forma automáticamente un puente de tres días. Solo unos días después, el martes 5 de mayo, por la conmemoración de la Batalla de Puebla, habrá suspensión de clases en escuelas, lo que genera una semana cortada para miles de alumnos. Más adelante, el viernes 15 de mayo se celebra el Día del Maestro y la Maestra, uno de los descansos más esperados dentro del calendario de la SEP. Al coincidir nuevamente con viernes, se suma otro puente largo para estudiantes y docentes. Finalmente, el viernes 29 de mayo tendrá lugar la jornada de Consejo Técnico Escolar (CTE), reunión mensual en la que maestros y directivos realizan actividades de planeación y capacitación, por lo que no habrá clases para los alumnos. Mientras miles de estudiantes en el país ya retomaron sus actividades tras el receso oficial, un grupo de alumnos gozará de más de dos semanas consecutivas sin clases gracias a un ajuste especial en el calendario escolar. La medida aplica únicamente para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas ubicadas en el estado de Aguascalientes, donde las autoridades educativas decidieron modificar las fechas del periodo vacacional. De esta manera, en lugar de regresar junto con el resto del país, los alumnos de esa entidad iniciarán su descanso más tarde, lo que les permitirá disfrutar de un bloque continuo de 17 días sin actividades escolares. El principal motivo detrás de este ajuste es la celebración de la Feria Nacional de San Marcos, considerada una de las festividades más importantes y tradicionales de México. Este evento reúne conciertos, exposiciones, actividades culturales, gastronómicas, artísticas y recreativas que atraen a miles de visitantes cada año y forman parte de la identidad local. Con este cambio, las autoridades buscan que estudiantes y familias puedan participar en la feria sin afectar el cumplimiento del ciclo escolar establecido. De acuerdo con el ajuste oficial, el descanso escolar en Aguascalientes comenzará el lunes 20 de abril y se extenderá hasta el lunes 4 de mayo. Si se suman los fines de semana dentro del periodo, los estudiantes tendrán un total de 17 días consecutivos sin clases. El regreso a las aulas está programado para el martes 5 de mayo, cuando las actividades volverán a la normalidad. Aunque la Secretaría de Educación Pública mantiene un calendario oficial para todo el país, cada estado puede hacer ajustes dependiendo de sus necesidades locales, por lo que se recomienda a madres, padres y alumnos mantenerse atentos a los comunicados oficiales.