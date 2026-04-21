En los próximos días, estudiantes de nivel básico y algunos trabajadores en México tendrán la oportunidad de disfrutar de un megapuente. Se trata de un periodo de descanso que les permitirá hacer una pausa en sus actividades cotidianas. De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), estas fechas generan un fin de semana largo que muchos podrán aprovechar sin preocupaciones. Conoce los detalles del cronograma oficial de feriados y prepárate para planificar un descanso de varios días a nivel nacional. Ten en cuenta los motivos detrás de etas fechas. El descanso se forma a partir de varias fechas cercanas entre sí. El jueves 30 de abril se conmemora el Día del Niño; aunque no es un día oficial sin clases, muchas escuelas suelen suspender actividades o realizar eventos especiales. A esto se suma el viernes 1 de mayo, correspondiente al Día del Trabajo, que sí es feriado obligatorio. Posteriormente, el lunes 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla, lo que amplía aún más el periodo de descanso. Aunque el domingo 4 de mayo no es festivo oficial, suele integrarse al fin de semana, formando así un megapuente que puede extenderse hasta por seis días. Cabe señalar que estas fechas aplican tanto para escuelas públicas como privadas incorporadas a la SEP. Sin embargo, algunas instituciones pueden ajustar su calendario, por lo que se recomienda verificar directamente con cada plantel. Una vez concluido el ciclo escolar 2025-2026 e iniciado el siguiente, quedarán tres días de descanso obligatorio en lo que resta del año, tanto para estudiantes como para trabajadores: Cada uno de estos días serán los últimos feriados oficiales del año en el país. Mario Delgado Carrillo, secretario de la SEP, confirmó el calendario escolar 2025-2026 en México. El mismo aplica de forma obligatoria en cada una de las entidades federativas, tanto para escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria y secundaria incorporadas al Sistema Educativo Nacional (SEN). En detalle, el cronograma escolar finalizará el próximo 15 de julio de 2026. Este año se incorporará una semana adicional de vacaciones, en cumplimiento de la instrucción de Claudia Sheinbaum. La misma se otorgará para fortalecer el bienestar de la comunidad estudiantil, en términos físicos, emocionales y familiares. Las autoridades contemplan cinco sesiones de Consejos Técnicos Escolares (CTE):