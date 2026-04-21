La Secretaría de Educación Pública confirmó que la estrategia Vive saludable, vive feliz permitió revisar a 9.8 millones de niñas y niños en escuelas primarias públicas del país, y los hallazgos encendieron alertas por los problemas de salud detectados. Tras un año de brigadas médicas en planteles escolares, las autoridades detectaron altos niveles de obesidad, caries y afectaciones visuales entre estudiantes, un panorama que llevó a la SEP a reforzar el llamado a madres y padres para actuar. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, advirtió que los resultados reflejan una situación que requiere atención inmediata en casa y en los servicios médicos. “Cuatro de cada diez niñas y niños presentan sobrepeso u obesidad; uno de cada diez, bajo peso; cuatro de cada diez tienen problemas de agudeza visual, y seis de cada diez presentan caries”, informó durante la conferencia. Delgado explicó que “ya se han entregado más de 8 millones de reportes de resultados a las familias”, con el objetivo de que cada caso pueda recibir seguimiento médico y nutricional en clínicas del sector salud. El funcionario señaló que “este importante avance se debe al trabajo de 738 brigadas, integradas por 8 mil 118 especialistas médicos”, que recorrieron 79 mil 773 escuelas primarias en todo el territorio nacional. También, destacó que ocho estados ya concluyeron al cien por ciento la valoración de estudiantes, mientras otras entidades realizan una segunda visita para revisar a menores que no pudieron ser atendidos. Mario Delgado aseguró que “en general registramos un avance muy positivo”, aunque reconoció que algunos estados siguen rezagados, por lo que las brigadas continuarán para ampliar la cobertura nacional.