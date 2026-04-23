El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) advierten que habrá multas costosas para los conductores que incumplan con las normas de tránsito. En esta línea, hay un sistema de vigilancia digital que también puede exponerte ante las autoridades. Ya no solo se pericia al manejar, sino también se tiene en cuenta cómo los mexicanos interactúan con un sistema de vigilancia digital cada vez más sofisticado. Las autoridades endurecieron las sanciones con apoyo de tecnología para reducir el desorden vial y las emisiones contaminantes. Entre las medidas más severas destaca una multa que puede alcanzar los 35,000 pesos, dirigida a conductas consideradas de alto riesgo. Los vehículos de carga que circulan por zonas restringidas o fuera de horarios permitidos, especialmente en áreas de bajas emisiones, pueden sufrir sanciones por hasta 35,000 pesos. También se castiga con este monto la invasión de carriles exclusivos o el uso indebido de vías destinadas a transporte limpio. El control ya no depende únicamente de agentes de tránsito. Cámaras con inteligencia artificial, instaladas en vialidades clave como Periférico o Circuito Interior, detectan en tiempo real placas con adeudos o reincidencias. Una vez identificado el vehículo, el sistema puede generar la multa de forma automática y bloquear trámites administrativos. El reglamento incorporó zonas con límites de velocidad variables, que cambian según el tráfico o el clima. Superar el límite por más de 30 km/h activa sanciones graves. Además, el sistema mide la velocidad promedio entre dos puntos, lo que impide evadir multas frenando justo antes de una cámara. Las unidades de carga enfrentan una supervisión más estricta. Circular sin permiso en zonas restringidas puede derivar no solo en la multa máxima, sino también en el traslado al corralón. La política actual favorece vehículos eléctricos, por lo que unidades diésel antiguas son más vigiladas. Los conductores pueden consultar la situación de su vehículo en el sitio web de Movilidad Digital con su cuenta. Ahí se muestra un sistema tipo semáforo: estar en rojo indica infracciones graves pendientes, lo que puede impedir trámites como la renovación de la tarjeta de circulación. Cabe destacar que el intento de evadir multas con placas de otros estados ya no funciona. Los sistemas están interconectados a nivel nacional, por lo que las infracciones pueden trasladarse a otras entidades e incluso derivar en la inmovilización del vehículo. El reglamento también contempla castigos para autos con modificaciones que aumenten emisiones o ruido. Sensores acústicos detectan niveles superiores a los permitidos, lo que puede derivar en sanciones importantes. Aunque existen reducciones por pronto pago, estas no aplican en multas graves. En esos casos, el conductor debe incluso tomar cursos de educación vial antes de poder saldar la infracción. En esta línea, es importante tener en cuenta que las infracciones graves pueden elevar el costo del seguro o incluso provocar la cancelación de la póliza, ya que las aseguradoras consideran este historial como un factor de alto riesgo. Las autoridades recomiendan mantenerse informado mediante aplicaciones oficiales y respetar las normas para evitar sanciones.