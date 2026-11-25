Futbolistas de la Liga MX deben reportar al SAT sus salarios, bonos y derechos de imagen bajo las reglas del ISR.

Los futbolistas profesionales que militan en la Liga MX deben reportar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) los ingresos que perciben por salarios, bonos y derechos de imagen conforme a las disposiciones fiscales vigentes en México.

El SAT, organismo recaudador de la Secretaría de Hacienda exige que las percepciones derivadas del trabajo deportivo, los incentivos económicos y la explotación comercial de la figura del jugador queden debidamente registradas y gravadas bajo el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

PRODECON advierte que la Declaración Anual y las retenciones del club no deben volverse un problema fuera de la cancha. Fuente: Shutterstock Shutterstock

A partir de una campaña informativa difundida por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), el organismo busca prevenir omisiones o inconsistencias fiscales entre los integrantes del balompié profesional.

En su mensaje dirigido a los deportistas, la procuraduría subraya: “Los jugadores de fútbol en la Liga MX, saben que cada jugada cuenta… ¡y con el SAT también!”, y agregaron: “¿Juegas futbol profesionalmente? Que la autoridad fiscal no te agarre en fuera de lugar. Sueldo, bonos y derechos de imagen: en la cancha fiscal también hay reglas”.

Reglas claras para ingresos dentro y fuera de la cancha

De acuerdo con lo informado por PRODECON, los futbolistas enfrentan distintos flujos de ingresos que requieren atención puntual en materia tributaria. La institución precisa que “sus ingresos por salarios, bonos y derechos de imagen tienen reglas fiscales muy claras”, por lo que resulta indispensable distinguir el origen de cada concepto y verificar el cumplimiento oportuno de las obligaciones correspondientes.

Asimismo, la procuraduría advierte a los jugadores sobre los riesgos de descuidar los cierres fiscales y los descuentos aplicados por los empleadores. Al respecto, señala: “Si eres jugador profesional no dejes que la Declaración Anual o las retenciones de tu club se conviertan en un dolor de cabeza fuera de la cancha”.

Ante el SAT, el ISR para personas físicas en el país regula estos ingresos según su origen: sueldos y salarios, asimilados, actividad empresarial o servicios profesionales, y pagos a residentes en el extranjero.

Cada jugada cuenta en la Liga MX y también ante el SAT, según el mensaje de orientación fiscal de PRODECON. Fuente: Gobierno de México

El papel de PRODECON como asesor y defensor fiscal

En el marco de esta orientación, PRODECON se pone al servicio de los jugadores como respaldo institucional para orientar a los deportistas ante el SAT y los clubes. La procuraduría resume su acompañamiento en tres ejes: “Te explicamos tus obligaciones”, “Te ayudamos si tienes problemas con tus retenciones” y “Te defendemos si la autoridad fiscal vulnera tus derechos”.

Con esta comunicación, la procuraduría busca que los futbolistas revisen con oportunidad sus comprobantes, retenciones y declaraciones para mantener su situación fiscal en orden tanto en México como en su actividad profesional.