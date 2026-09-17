El beneficio está dirigido a trabajadores que conservan sus derechos bajo el Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE y cumplen determinados requisitos de antigüedad.

Los trabajadores afiliados al ISSSTE podrán acceder a un cambio importante en las condiciones para su jubilación, aunque el beneficio no alcanza a todos los derechohabientes. La medida establece nuevas condiciones de edad para quienes forman parte de un régimen pensionario específico.

El esquema contempla una reducción gradual de la edad mínima requerida para jubilarse y establece requisitos vinculados con los años de servicio. Para acceder, los trabajadores deberán cumplir con los requisitos previstos por el ISSSTE y pertenecer al régimen contemplado por la normativa.

El beneficio está dirigido a trabajadores que conservan sus derechos bajo el Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE y cumplen determinados requisitos de antigüedad. Magnific

Se confirmó un cambio clave para ciertos trabajadores del ISSSTE: qué será distinto de ahora en más

El decreto reconoce el derecho a una pensión jubilatoria para las personas trabajadoras al servicio del Estado que se encuentren bajo el supuesto establecido en el Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE de 2007. La modificación establece una reducción gradual de la edad mínima requerida para el retiro.

Para acceder a este régimen, los trabajadores deben acreditar al menos 30 años de servicio, mientras que las trabajadoras deben contar con un mínimo de 28 años cotizados. Además, deben conservar el régimen correspondiente y no haber optado por la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE.

Durante 2026, la edad mínima es de 56 años para las mujeres y de 58 años para los hombres que cumplen con las condiciones establecidas. Por lo tanto, trabajar para el Estado o estar afiliado al ISSSTE no significa, por sí solo, que una persona pueda jubilarse antes de cumplir esos requisitos.

La reducción continuará de manera escalonada durante los siguientes años, de acuerdo con el calendario establecido por el decreto.

A qué edad podrán jubilarse según el año

El calendario contempla una disminución progresiva de la edad mínima de jubilación. Para las mujeres, el requisito será de 56 años durante 2025, 2026 y 2027, mientras que para los hombres será de 58 años durante ese mismo periodo.

A partir de 2028, la edad mínima bajará a 55 años para las mujeres y 57 para los hombres. Estos requisitos se mantendrán durante 2029 y 2030, antes de continuar con la reducción prevista por el decreto.

Entre 2031 y 2033, las mujeres podrán acceder a la jubilación desde los 54 años y los hombres desde los 56. Finalmente, a partir de 2034, el esquema llegará a su reducción máxima: 53 años para las mujeres y 55 años para los hombres. La edad correspondiente será solo uno de los requisitos. También será necesario cumplir con los años de servicio exigidos y permanecer dentro del régimen pensionario contemplado por el Artículo Décimo Transitorio.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El cambio está dirigido a trabajadores al servicio del Estado que conservaron sus derechos bajo el régimen establecido por la Ley del ISSSTE y que cumplen con los años de cotización requeridos. Esto significa que no se trata de una medida aplicable automáticamente a todas las personas afiliadas al instituto.

Los hombres deben acreditar 30 años o más de servicio y las mujeres 28 años o más de cotización. A su vez, el decreto establece como condición que los trabajadores no hayan optado por la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE.

La medida tampoco modifica las reglas generales de jubilación para los trabajadores que cotizan ante el IMSS. En ese sistema continúan vigentes las condiciones correspondientes a las pensiones por cesantía en edad avanzada y vejez, por lo que el esquema de reducción de edad del ISSSTE no se extiende automáticamente al sector privado.

De esta manera, para saber si una persona puede beneficiarse del cambio no alcanza con verificar su edad o su afiliación al ISSSTE. También debe revisar el régimen pensionario en el que se encuentra, sus años de servicio y si cumple con las demás condiciones establecidas por el decreto.