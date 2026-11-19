Se prevén 48 mil créditos hipotecarios y 13 mil acciones de vivienda para atender distintas necesidades de las personas trabajadoras al servicio del Estado.

La Junta Directiva del ISSSTE aprobó el Programa de Financiamiento 2027 del FOVISSSTE que contempla la entrega de créditos a trabajadores para que puedan adquirir, construir, autoproducir, ampliar, rehabilitar y mejorar viviendas. Estas alternativas de créditos permiten también el pago de pasivos hipotecarios. En total, el programa contempla 61,000 créditos con un presupuesto de hasta 39,816.6 millones de pesos, frente a los 42,768 del programa 2026.

El Programa de Vivienda para el Bienestar también fue incluido con la previsión de otorgar hasta 25.000 financiamientos, incluidos dentro de los 48.000 créditos hipoticarios y destinados a la compra de vivienda, que están dirigidos a todas las personas trabajadoras con menos ingresos. Este beneficio contempla los críterios de: accesibilidad, ubicación adecuada y desarrollo urbano.

El Gobierno advirtió que la ejecución de estos créditos estará sujeta al techo de gasto definitivo aprobado al ISSSTE en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027. Fuente: Gobierno de México

Créditos para estos esquemas y personas pensionadas

Los créditos ya anunciados en el DOF contemplan y abarcan diferentes esquemas, incluyendo también a pensionados. Se “considera créditos para atender eventualidades o contingencia”, agregó el Gobierno de México.

Esquemas que abarcan los créditos: “Mi FOVISSSTE Individual, Mancomunado y Familiar; Tú Construyes, para autoproducción con asistencia técnica; FOVISSSTE-Infonavit Unidos; FOVISSSTE para Todos, y créditos para personas pensionadas”, señaló el anuncio oficial.

Crédito Unidos FOVISSSTE-INFONAVIT también fueron incluidos en el presupuesto 2027. FOVISSSTE

El Gobierno espera entregar 48 mil créditos hipotecarios y 13 mil acciones de vivienda

De acuerdo al comunicado oficial, desde el Ejecutivo y el ISSSTE, a cargo de la vocal ejecutiva Jabnely Maldonado Meza, se prevén 48.000 créditos hipotecarios y 13 mil acciones de vivienda para asistir y cubrir las necesidades de las personas trabajadoras al servicio del Estado.

Mejoramiento de vivienda

Rehabilitación de vivienda

Ampliación de vivienda

Autoproducción en terrenos de propiedad

Estás cuatro modalidades están contempladas en el programa Renovavissste. De esta forma, el Gobierno busca ampliar las opciones de créditos “para que las personas trabajadoras al servicio del Estado accedan a una vivienda adecuada, conforme a sus necesidades y posibilidades económicas”.