La Junta Directiva del ISSSTE aprobó el Programa de Financiamiento 2027 del FOVISSSTE que contempla la entrega de créditos a trabajadores para que puedan adquirir, construir, autoproducir, ampliar, rehabilitar y mejorar viviendas. Estas alternativas de créditos permiten también el pago de pasivos hipotecarios. En total, el programa contempla 61,000 créditos con un presupuesto de hasta 39,816.6 millones de pesos, frente a los 42,768 del programa 2026.
El Programa de Vivienda para el Bienestar también fue incluido con la previsión de otorgar hasta 25.000 financiamientos, incluidos dentro de los 48.000 créditos hipoticarios y destinados a la compra de vivienda, que están dirigidos a todas las personas trabajadoras con menos ingresos. Este beneficio contempla los críterios de: accesibilidad, ubicación adecuada y desarrollo urbano.
Créditos para estos esquemas y personas pensionadas
Los créditos ya anunciados en el DOF contemplan y abarcan diferentes esquemas, incluyendo también a pensionados. Se “considera créditos para atender eventualidades o contingencia”, agregó el Gobierno de México.
Esquemas que abarcan los créditos: “Mi FOVISSSTE Individual, Mancomunado y Familiar; Tú Construyes, para autoproducción con asistencia técnica; FOVISSSTE-Infonavit Unidos; FOVISSSTE para Todos, y créditos para personas pensionadas”, señaló el anuncio oficial.
El Gobierno espera entregar 48 mil créditos hipotecarios y 13 mil acciones de vivienda
De acuerdo al comunicado oficial, desde el Ejecutivo y el ISSSTE, a cargo de la vocal ejecutiva Jabnely Maldonado Meza, se prevén 48.000 créditos hipotecarios y 13 mil acciones de vivienda para asistir y cubrir las necesidades de las personas trabajadoras al servicio del Estado.
- Mejoramiento de vivienda
- Rehabilitación de vivienda
- Ampliación de vivienda
- Autoproducción en terrenos de propiedad
Estás cuatro modalidades están contempladas en el programa Renovavissste. De esta forma, el Gobierno busca ampliar las opciones de créditos “para que las personas trabajadoras al servicio del Estado accedan a una vivienda adecuada, conforme a sus necesidades y posibilidades económicas”.