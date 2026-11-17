En entrevista con El Cronista, el directivo habló de algunas oportunidades de inversión y sobre las Afores

Las Afores mexicanas tienen interés en incrementar su participación en activos privados, un segmento que gana atractivo entre los inversionistas institucionales ante la búsqueda de mayores rendimientos y diversificación de sus portafolios, de acuerdo con Raúl Morales, Country Head de LarrainVial en México.

En entrevista con El Cronista, detalló que las administradoras de fondos para el retiro mantienen en promedio cerca de 8% de exposición a activos alternativos, aunque algunas ya registran participaciones de doble dígito. El directivo considera que existe margen para aumentar esa exposición y ampliar las inversiones en estrategias como capital privado, deuda privada, infraestructura y bienes raíces.

“Las Afores tienen en promedio cerca del 8% de exposición a alternativos. Hay algunas que tienen doble dígito, pero no son todas. Y definitivamente tienen ganas de aumentar la exposición”, dijo Morales.

El apetito por los mercados privados responde, en parte, a la dificultad de generar rendimientos elevados mediante instrumentos tradicionales y a la necesidad de reducir la volatilidad de los portafolios. Esta tendencia también alcanza a los family offices, que han sofisticado sus estrategias de inversión ante el crecimiento patrimonial y la transferencia de riqueza entre generaciones.

Para LarrainVial, el avance de estos inversionistas abre oportunidades para ampliar el acceso a gestores especializados y distintas estrategias de activos alternativos.

LarrainVial identifica oportunidad de u$s300,000 millones en infraestructura

El interés de las Afores por los activos privados coincide con las necesidades de financiamiento de México. De acuerdo con el directivo en LarrainVial, el país tiene una oportunidad para atraer capital hacia proyectos de infraestructura, en un contexto en el que el gobierno ha planteado un plan de inversiones por u$s300,000 millones durante los próximos años.

La agenda contempla oportunidades en sectores como energía, electricidad, agua y hospitales, además de infraestructura relacionada con el desarrollo de inteligencia artificial.

Para el directivo, los inversionistas institucionales pueden desempeñar un papel relevante en el financiamiento de estos proyectos, siempre que existan condiciones que permitan evaluar los riesgos y obtener retornos acordes con el capital comprometido.

En términos de rendimiento, Morales señaló que los proyectos de infraestructura pueden ofrecer retornos de entre 10% y 20%, mientras que el capital privado puede alcanzar referencias de entre 20% y 30%. En contraste, la renta fija en México se encuentra más cerca de 6%, de acuerdo con las cifras mencionadas por el ejecutivo.

Certeza jurídica, el reto para atraer inversión institucional

Aunque el potencial de inversión es significativo, la llegada de capital privado a infraestructura dependerá de que México ofrezca reglas claras y certidumbre jurídica.

Morales señaló que los inversionistas institucionales necesitan claridad sobre las reglas del juego y garantías de que, ante eventuales conflictos, existan mecanismos para resolverlos de manera justa para todas las partes.

La ejecución de los proyectos también será determinante para consolidar la confianza. Morales explicó que los inversionistas necesitan observar resultados tangibles, ya sea en una carretera, una planta de agua o una instalación energética, así como comprobar el impacto económico y social de las obras.

“Que haya Estado de derecho para que si hubiera algún conflicto se pueda resolver de forma justa para las partes”, planteó el directivo al referirse a las condiciones necesarias para que México se convierta en uno de los principales mercados de activos alternativos de América Latina.