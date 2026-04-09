México sigue los pasos de potencias primermundias como Italia, que en materia de protección animal marcó un giro en sus leyes nacionales al determinar como ley la licencia remunerada de hasta tres días a los trabajadores por motivos de cuidado, asistencia y atención a mascostas. En la actualidad, el Congreso de la República tiene en su agenda el proyecto de la senadora Sasil de León Villard de Morena, que busca modificar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, LFT, otorgando así un permiso o licencia remunerada al trabajador en el caso de que una de sus mascotas necesite asistencia o cuidados médicos, tal cual como si lo que ocurre con un familiar en primer grado. Hay que tener en cuenta que la SCJN ya reconoció a las mascotas como animales sintientes. De sancionarse en el Senado la reforma a la LFT en materia del cuidado de animales como gatos, perros u otro considerado de companía, México abriría la puerta para que muchos otros países de la región lo tomen como ejemplo. En ese sentido, la senadora Sasil de León Villard había dicho en su momento que “la presencia de animales de compañía ha cobrado una relevancia extraordinaria como fuente de bienestar mental y emocional para millones de personas”. Los animales sintientes o como siempre se les ha llamado, mascotas, son un pilar fundamental en el núcleo familiar, para muchas personas, sus animales son la única compañía, por lo tanto, las modificaciones buscan que el humano pueda estar presente ante la enfermedad de su perro, gato, conejo y otro animal considerado de “compañía”. Asimismo, si la mascota atraviesa una cirugía, requiere cuidados especiales o está recién adoptado, la ley debería apoyar trabajador que vela por ellos. “un paso firme hacia una tenencia responsable y una sociedad más humanitaria”, especialmente porque una mascota enferma y sin atención “puede convertirse en un riesgo sanitario”, reforzó la senadora. En Italia, una sentencia de la Corte de Casación de 2018 permite ausentarse del trabajo con goce de sueldo en casos urgentes para atender a mascotas, interpretando los “graves motivos personales” de forma más amplia. Actualmente, una propuesta de ley busca formalizar este derecho con hasta tres días por fallecimiento del animal y ocho horas anuales para emergencias veterinarias, con certificado médico y justificación de la necesidad del cuidado. En países más cercanos a la cultura latinoamericana como lo son Colombia y Chile, ya discuten la licencia por fallecimiento de gatos o perros, inclusive la inasistencia justificada en las escuelas, pensado de forma holística en el impacto que tiene la muerte de una mascota en todos los integrantes humanos de la familia. Para que la licencia remunerada por cuidado de mascotas sea una realidad en México, actualmente falta el debate y consenso legislativo en el Congreso de la Unión. Aunque existen iniciativas, como la de la senadora Sasil de León que propone dos días al año con goce de sueldo, estas se encuentran en comisiones o pendientes de discusión. La aprobación requiere superar la resistencia de cámaras empresariales, que cuestionan el impacto en la productividad, y armonizar la reforma con la reciente Ley General de Bienestar Animal. Hasta hoy, la LFT no reconoce este derecho, por lo que su sanción depende de la voluntad política para priorizar la salud mental y el bienestar animal en la agenda laboral.